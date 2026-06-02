Baldanzi e Frendrup, Genoa-Roma: asse caldo

GENOVA - Rinnovi, uscite e rinforzi. Settimane di vacanze in casa Genoa , ma non per la dirigenza, né per il tecnico De Rossi che è spesso al Signorini per fare il punto sulle strategie di mercato in vista del ritiro di Moena di luglio. Sul tavolo del cof Diego Lopez , in questi giorni in Spagna, alcune situazioni calde a partire dall'operazione Baldanzi, per il quale entro il 15 giugno il Genoa ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L'idea del club rossoblù è chiara: vuole il giocatore, ma allo stesso tempo punta ad abbassare le pretese dei giallorossi considerando che su 18 gare per motivi fisici il centrocampista toscano ne ha potute giocare appena 9. E tenendo conto che non ci sarà un rinnovo del prestito, ma una cessione definitiva, il Genoa deve fare i conti con le operazioni già concluse che da gennaio ad oggi: Amorim , Ostigard e Colombo, hanno portato ad un esborso di quasi 20 milioni di euro . Dunque per impostare un mercato che punta a rinforzare la rosa agli ordini di De Rossi servirà incassare almeno una quarantina di milioni.

Genoa tra cessioni e nuovi obiettivi: Frendrup, Casseres Jr e Patterson nel mirino

I nomi più caldi sono quelli ormai conosciuti, da Norton-Cuffy a Frendrup, ma molto dipenderà dalle dinamiche del mercato stesso. A proposito di Frendrup, la Roma ha chiesto informazioni per il centrocampista: se la trattativa dovesse svilupparsi, potrebbe incrociarsi con quella per Baldanzi. Restando alle uscite, sulla carta sono cedibili, ma solo a fronte di offerte elevate e nessuno per ora ha chiesto di andare via. Eventuali plusvalenze, oltre a poter essere reinvestite, permetterebbero ai rossoblù di abbattere ancora il debito proseguendo un percorso virtuoso che ha portato a un miglioramento dei conti nelle ultime stagioni. Ci sono però dei tasselli da riempire a partire da quello lasciato vuoto da Malinovskyi. Il club cerca soprattutto un classico centrocampista box to box e in tal senso è tornato d'attualità Casseres jr, giocatore venezuelano del Tolosa già cercato a gennaio quando i francesi però spararono alto. Il fatto che non sia arrivata la qualificazione alle coppe europee potrebbe aiutare il Grifone. Per sostituire Norton-Cuffy il nome caldo rimane quello dello scozzese Patterson, in forza all'Everton, al quale il Genoa garantirebbe un minutaggio importante.

Rinnovi, difesa e Mondiale: il piano del Genoa per il futuro

Poi c’è la questione dei rinnovi del contratto a partire da quello di Messias, il più vicino a chiudere l'accordo per prolungare di un altro anno. Seguiranno i discorsi con i portieri Leali e Bijlow, mentre è ancora valutare il futuro di Ekuban. Il Mondiale in arrivo, con il club che sta valutando se inviare sul posto alcuni dei propri scout o proseguire con il battere a tappeto i mercati minori in cerca dei futuri colpi, potrebbe cambiare le carte in tavola soprattutto per due elementi: Vasquez e Ostigard. Nessuno dei due ha chie sto di e ssere ce duto ma le prest azioni in campio nato som mate a q uanto sapranno fare oltreoceano potrebbero portare su di loro i riflettori di alcune big, anche straniere e allora eventuali offerte saranno da valutare anche con il tecnico. L’idea al momento è di considerare incedibile il trio di difesa Marcandali, Ostigard e Vasquez, ma l’obiettivo è quello di non farsi trovare impreparati se arrivasse un’offerta davvero irrinunciabile. Nel frattempo ci sarà l’inserimento di Calvani al rientro dal Frosinone e si punta a far crescere ancora Otoa, che ha dimostrato di poter dire la sua in Serie A come vice Ostigard, mettendosi alla spalle anche i mugugni dei tifosi.