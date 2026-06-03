Calciomercato Serie A: il Como sfida la Juve, il Napoli cambia, le mosse di Roma e Lazio. E Italiano...

Prende forma il Napoli targato Max Allegri (oggi prevista la risoluzione col Milan), che potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore azzurro direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis domani in occasione della conferenza stampa indetta dal presidente per la presentazione dei ritiri pre-campionato (a Dimaro e Castel di Sangro). Nel mirino del tecnico livornese ci sono due suoi pallini di vecchia data e che tra l’altro vantano pure l’apprezzamento del ds Manna : piacciono Adrien Rabiot (Milan) per la mediana, qualora dovesse partire Frank Anguissa (occhio sempre al Galatasaray) e Mario Gila (Lazio) in difesa.

Spinazzola rinnova, Álisson Santos verso il riscatto: le mosse del Napoli

Rinnovo in arrivo per il terzino sinistro Leonardo Spinazzola, che può restare a Castelvolturno fino al 2028; mentre per il ruolo di vice Di Lorenzo torna in auge la pista Valincic (Dinamo Zagabria). Manca invece solo l’ufficialità in merito al riscatto dell’esterno d’attacco Álisson Santos dallo Sporting per 16,5 milioni. In uscita Lucca e Lukaku; mentre verranno fatte delle valutazioni pure su Vanja Milinkovic Savic, che può essere rimpiazzato da Matej Kovar (Psv). Scatenato anche il Como che progetta un vero e proprio shopping madrileno: i biancoblù sono in pressing sul Real Madrid per provare a trattenere Nico Paz sul Lago per un altro anno. Nel frattempo i lombardi vorrebbero replicare le operazioni degli ultimi anni, portando al Sinigaglia altri due gioiellini dei Blancos: la punta Gonzalo Garcia (seguito pure da Juve e Dortmund) e il fantasista Cesar Palacios.

Roma su Alajbegović, Lazio preoccupata per Romagnoli

Avanza la Roma nella corsa al gioiellino bosniaco Kerim Alajbegović del Bayer Leverkusen, anche se il preferito di Gasperini come esterno offensivo rimane sempre Greenwood (Marsiglia). Da una sponda all’altra del Tevere, dove domani sarà il Rino Gattuso Day: prevista la firma del tecnico sul contratto biennale da 1,7 milioni a stagione con opzione per il terzo anno. Intanto prosegue il pressing dell’Al Sadd sul centrale biancoceleste Romagnoli (pronto triennale da 6 milioni annui).

Fiorentina, Genoa e Monza: le altre trattative di mercato

Tentativo del Venezia per il terzino Vojvoda (Como). Il Parma insiste con l’Olympiacos per il ritorno di Strefezza. Ultimi dettagli in fase di sistemazione per la conferma a titolo definitivo di Zaniolo (Galatasaray) all’Udinese. Il Cagliari saluta il ds Guido Angelozzi (può andare al Lecce, dove non è certa la permanenza in panchina di Di Francesco): al suo posto arriva Pietro Accardi (accordo biennale). Entro 48 ore attesa la firma di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, che dal Sassuolo potrebbe prelevare anche l’ala Volpato. Il Genoa prende Vaz (Varesina), segue Obaretin (Napoli) ed è pronto a riscattare Baldanzi (Roma). Rinnovo fino al 2028 per Birindelli col Monza, che è in chiusura per Kalogeropoulos (Olympiacos).

Italiano nel mirino del Besiktas dopo il mancato approdo al Napoli

Infine tentativo del Besiktas per Vincenzo Italiano. L’ex tecnico del Bologna dopo l’addio ai rossoblù era a un passo dal Napoli, che poi ha virato su Allegri e così il tecnico siciliano è rimasto a spasso. Vedremo se il corteggiamento turco farà breccia in Italiano, che potrebbe avere presto altre offerte dall’estero.