Spalletti chiama, Sorloth risponde Juve: la telefonata, il retroscena e l'intesa con l'Atletico Madrid

Juve-Sorloth: l'ingaggio non è un problema

Ora, invece, i due club trattano per circa una decina di milioni in meno. Anche l’ingaggio è un alleato della Juve, pronta ad offrire circa 4 milioni netti a stagione. Sorloth e il suo piglio da uomo d’area di rigore sono rimasti impressi a Spalletti. Nella notte più nera della sua storia recente, quella di Oslo da ct della Nazionale: la firma sul vantaggio scandinavo è stata proprio del classe ‘95, un vero incubo per la difesa azzurra, che esattamente un anno fa non capii nulla di fronte al gigante di Trondheim. Fa gol, ma è anche associativo. Lavora tanto senza palla, tecnicamente è pulito ed economicamente rappresenta un’occasione che la Juve sta valutando di cogliere nel giro di pochi giorni. Senza tralasciare, parallelamente, il nome di Randal Kolo Muani, che però a differenza di Sorloth non sarà ai Mondiali. Motivo che spinge gli uomini mercato della Continassa a tuffarsi sul norvegese prima che si metta in mostra tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il rischio che il prezzo lieviti, con buone prestazioni e magari qualche gol pesante, esiste e la Juve non intende correrlo. Ecco perché Spalletti si è mosso in fretta: ha smaltito la rabbia per Alisson e Robertson dei giorni scorsi, guardando subito al futuro.