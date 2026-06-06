Spalletti chiama, Sorloth risponde Juve: la telefonata, il retroscena e l'intesa con l'Atletico Madrid

Luciano Spalletti sta prendendo il toro per le corna. Carta bianca da parte della società sulla libertà d’azione sulle trattative in entrata: sui giocatori si può muovere liberamente. Sentendoli e incontrandoli. La chiamata per Alexander Sorloth, in questo senso, è partita. Direttamente da Montaione, dove Lucio sta cercando di staccare un po’ la spina nella sua oasi di pace. La chiamata al norvegese è stata esaustiva nei contenuti: il tecnico ha raccontato il progetto, ha cercato di fornire al giocatore tutti gli strumenti tecnici e tattici utili per capire che cosa potrebbe attenderlo e ha provato a sondare la voglia di Juve di Sorloth, l’aspetto probabilmente più importante di tutti. Di sicuro, il più centrale nella testa dell’allenatore.
Sorloth, questione di feedback. Già a gennaio...
I feedback ricevuti sono stati estremamente positivi. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che i Colchoneros stanno dichiaratamente piazzando, ha dato piena disponibilità ai bianconeri. Ha voglia di misurarsi col calcio italiano, in una squadra a trazione anteriore. La Juve, a questo punto della carriera, è un punto d’arrivo per Sorloth. Una vera e propria occasione di mercato, sorta mentre i due club parlavano del futuro di Nico Gonzalez. Il norvegese ha un bel vissuto in Spagna, tra Villarreal e Real Sociedad. Ma cova il desiderio di misurarsi con la Serie A, in una realtà che possa realmente mettere in risalto le sue qualità da finalizzatore. Spalletti aveva fatto il suo nome alla dirigenza anche a gennaio, ma con l’Atletico Madrid il dialogo non è mai realmente sbocciato viste le richieste: 35 milioni, non uno di meno. Comprensibile che la Juve l’abbia mollato, ai tempi, soprattutto in virtù di una limitata disponibilità di spesa.
Juve-Sorloth: l'ingaggio non è un problema
Ora, invece, i due club trattano per circa una decina di milioni in meno. Anche l’ingaggio è un alleato della Juve, pronta ad offrire circa 4 milioni netti a stagione. Sorloth e il suo piglio da uomo d’area di rigore sono rimasti impressi a Spalletti. Nella notte più nera della sua storia recente, quella di Oslo da ct della Nazionale: la firma sul vantaggio scandinavo è stata proprio del classe ‘95, un vero incubo per la difesa azzurra, che esattamente un anno fa non capii nulla di fronte al gigante di Trondheim. Fa gol, ma è anche associativo. Lavora tanto senza palla, tecnicamente è pulito ed economicamente rappresenta un’occasione che la Juve sta valutando di cogliere nel giro di pochi giorni. Senza tralasciare, parallelamente, il nome di Randal Kolo Muani, che però a differenza di Sorloth non sarà ai Mondiali. Motivo che spinge gli uomini mercato della Continassa a tuffarsi sul norvegese prima che si metta in mostra tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il rischio che il prezzo lieviti, con buone prestazioni e magari qualche gol pesante, esiste e la Juve non intende correrlo. Ecco perché Spalletti si è mosso in fretta: ha smaltito la rabbia per Alisson e Robertson dei giorni scorsi, guardando subito al futuro.
Spalletti dice sì a Sorloth
Elkann ha chiesto concretezza? Bene, il club in tutte le sue componenti sta assumendo questa postura. Sorloth ha entusiasmo, Spalletti al telefono l’ha colto subito. È rimasto piacevolmente colpito dall’interesse del ragazzo anche su aspetti tecnico-tattici: i movimenti con o senza palla, le richieste per una punta con le sue caratteristiche, il dialogo con i trequartisti. Il norvegese ha restituito la palla al suo entourage, dando un segnale forte in chiave Juve. Con l’Atletico Madrid si procede senza sosta per un’intesa che abbracci sia Sorloth che Nico Gonzalez. Dovrà essere un accordo che strizzi un occhio al campo e uno al bilancio, condizioni necessarie per convivere. Intanto, Comolli e Ottolini hanno incassato una risposta da Spalletti. Un grandissimo sì, da elaborare e trasformare nel più breve tempo possibile per lasciarsi alle spalle una volta per tutte il capitolo Vlahovic.
Luciano Spalletti sta prendendo il toro per le corna. Carta bianca da parte della società sulla libertà d’azione sulle trattative in entrata: sui giocatori si può muovere liberamente. Sentendoli e incontrandoli. La chiamata per Alexander Sorloth, in questo senso, è partita. Direttamente da Montaione, dove Lucio sta cercando di staccare un po’ la spina nella sua oasi di pace. La chiamata al norvegese è stata esaustiva nei contenuti: il tecnico ha raccontato il progetto, ha cercato di fornire al giocatore tutti gli strumenti tecnici e tattici utili per capire che cosa potrebbe attenderlo e ha provato a sondare la voglia di Juve di Sorloth, l’aspetto probabilmente più importante di tutti. Di sicuro, il più centrale nella testa dell’allenatore.
Sorloth, questione di feedback. Già a gennaio...
I feedback ricevuti sono stati estremamente positivi. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che i Colchoneros stanno dichiaratamente piazzando, ha dato piena disponibilità ai bianconeri. Ha voglia di misurarsi col calcio italiano, in una squadra a trazione anteriore. La Juve, a questo punto della carriera, è un punto d’arrivo per Sorloth. Una vera e propria occasione di mercato, sorta mentre i due club parlavano del futuro di Nico Gonzalez. Il norvegese ha un bel vissuto in Spagna, tra Villarreal e Real Sociedad. Ma cova il desiderio di misurarsi con la Serie A, in una realtà che possa realmente mettere in risalto le sue qualità da finalizzatore. Spalletti aveva fatto il suo nome alla dirigenza anche a gennaio, ma con l’Atletico Madrid il dialogo non è mai realmente sbocciato viste le richieste: 35 milioni, non uno di meno. Comprensibile che la Juve l’abbia mollato, ai tempi, soprattutto in virtù di una limitata disponibilità di spesa.