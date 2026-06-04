Kolo Muani subito e un altro Vlahovic: la Juve contatta Sorloth, il casting 9

Già oggi c’è da attendersi un’ accelerata sul suo fronte . Per l’altro nove, quello che nell’idea di Lucio avrebbe preso il peso (pure caratteriale) di Vlahovic , servirà verosimilmente più tempo. Quello di riflettere, certo. Ma anche quello utile a fare certi conti. Perché spendere è un’opzione, ma spandere - ci sono da piazzare prima David e Openda , o anche solo uno dei due - non lo è affatto. Nessuno se lo può permettere. Ancor meno questa versione juventina, oggettivamente da tenere in equilibrio e però pure da poggiare sul fallimento dell’anno precedente, e perciò avanti a tentoni, accovacciata sul mercato perché impossibilitata a scoprirsi.

Serve un nuovo Vlahovic: i nomi

Saranno così decisivi due reparti, cioè quelli delle offerte: da una parte ci saranno gli scontenti - Arabia Saudita, grandi club e le rispettive decisioni, interruzioni brusche di matrimoni oggi apparentemente saldi -, dall’altra il mondo dei prestiti. Oh, sul primo resta da segnalare un contatto diretto avuto con papà Retegui nelle scorse settimane, sebbene l’affare sia possibile solamente con una rottura chiara e diretta dell’attaccante con l’Al-Qadisiya, da cui riceve 20 milioni di euro all’anno.

Sul secondo piano, invece, un nome può diventare Nico Jackson: rientra al Chelsea, dal Bayern, e partirà di nuovo. Ancora a titolo temporaneo. A titolo definitivo sarebbe invece Mateta, come Gabriel Jesus. Per un solo anno ci sarebbe Gonzalo Garcia, e lì dipenderà da chi guiderà il Real, in campo e fuori. Chiude Palestra: terzino, non attaccante. Ma è simbolico. La Juventus si è messa alla finestra per lui pure per scrollarsi le delusioni di dosso. Se solo i costi non fossero proibitivi...

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