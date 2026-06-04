Kolo Muani subito e un altro Vlahovic: la Juve contatta Sorloth, il casting 9

Come le volte in cui si sono sostituiti: sarà dentro uno, cioè Kolo, e fuori l’altro, stavolta Vlahovic. O almeno queste sono le intenzioni, così si proverà ad andare avanti, anche solo per reagire, dare una scossa, fare un passo in attesa pure di capire quale direzione stia prendendo questa Juventus. Che poi, ecco, siam sicuri che la stia prendendo? Domandare è lecito, a rispondere - cortesemente - potrebbe essere proprio il colpo Muani. Costo: più di 30 milioni di euro.
Sarà la volta buona?
Interlocutore: quel Psg che si sente legittimamente in diritto di chiedere fino all’ultimo centesimo (almeno per non registrare minusvalenza) e che non ha minimamente intenzione di ricominciare la querelle di un’estate fa, quando per tre mesi Comolli ha cercato di strappare il miglior prezzo ed è tornato a casa con l’alternativa Openda. Sulla carta, niente male. In più, si sono infittiti anche i dialoghi con l’Atletico Madrid per la permanenza di Nico Gonzalez dal Cholo.
Juve, dialoghi con l'Atletico per Sorloth
Di mezzo ci è finito Alexander Sorloth: attaccante norvegese molto gradito, che gli agenti hanno proposto anche alla Juve, chiamata a tenere le antenne dritte. Anche perché bisogna battere un colpo. Deve farlo presto. Per aprire un ombrello sotto la pioggia e per fornirne uno altrettanto grande a Spalletti, il primo a fare il nome dell’attaccante francese quando nel marasma delle intuizioni non si riusciva a cogliere il momento. E Kolo era lì, solo da prendere, prima sollevato dagli impegni dal Tottenham e poi braccato da Frank, allora allenatore degli Spurs. S’è capito poco, e ci ha capito poco pure lo stesso giocatore, che ha aspettato per un’estate intera un segnale dalla Juventus e che ha accettato l’Inghilterra con la speranza di non vedere il Mondiale totalmente sfumare. È andata come peggio non poteva. Ora sogna di rientrare dalla porta d’ingresso di quella che è stata casa, anche solo per sei mesi.
Kolo-Juve, si accelera
Già oggi c’è da attendersi un’accelerata sul suo fronte. Per l’altro nove, quello che nell’idea di Lucio avrebbe preso il peso (pure caratteriale) di Vlahovic, servirà verosimilmente più tempo. Quello di riflettere, certo. Ma anche quello utile a fare certi conti. Perché spendere è un’opzione, ma spandere - ci sono da piazzare prima David e Openda, o anche solo uno dei due - non lo è affatto. Nessuno se lo può permettere. Ancor meno questa versione juventina, oggettivamente da tenere in equilibrio e però pure da poggiare sul fallimento dell’anno precedente, e perciò avanti a tentoni, accovacciata sul mercato perché impossibilitata a scoprirsi.
Serve un nuovo Vlahovic: i nomi
Saranno così decisivi due reparti, cioè quelli delle offerte: da una parte ci saranno gli scontenti - Arabia Saudita, grandi club e le rispettive decisioni, interruzioni brusche di matrimoni oggi apparentemente saldi -, dall’altra il mondo dei prestiti. Oh, sul primo resta da segnalare un contatto diretto avuto con papà Retegui nelle scorse settimane, sebbene l’affare sia possibile solamente con una rottura chiara e diretta dell’attaccante con l’Al-Qadisiya, da cui riceve 20 milioni di euro all’anno.
Sul secondo piano, invece, un nome può diventare Nico Jackson: rientra al Chelsea, dal Bayern, e partirà di nuovo. Ancora a titolo temporaneo. A titolo definitivo sarebbe invece Mateta, come Gabriel Jesus. Per un solo anno ci sarebbe Gonzalo Garcia, e lì dipenderà da chi guiderà il Real, in campo e fuori. Chiude Palestra: terzino, non attaccante. Ma è simbolico. La Juventus si è messa alla finestra per lui pure per scrollarsi le delusioni di dosso. Se solo i costi non fossero proibitivi...
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Come le volte in cui si sono sostituiti: sarà dentro uno, cioè Kolo, e fuori l’altro, stavolta Vlahovic. O almeno queste sono le intenzioni, così si proverà ad andare avanti, anche solo per reagire, dare una scossa, fare un passo in attesa pure di capire quale direzione stia prendendo questa Juventus. Che poi, ecco, siam sicuri che la stia prendendo? Domandare è lecito, a rispondere - cortesemente - potrebbe essere proprio il colpo Muani. Costo: più di 30 milioni di euro.
Sarà la volta buona?
Interlocutore: quel Psg che si sente legittimamente in diritto di chiedere fino all’ultimo centesimo (almeno per non registrare minusvalenza) e che non ha minimamente intenzione di ricominciare la querelle di un’estate fa, quando per tre mesi Comolli ha cercato di strappare il miglior prezzo ed è tornato a casa con l’alternativa Openda. Sulla carta, niente male. In più, si sono infittiti anche i dialoghi con l’Atletico Madrid per la permanenza di Nico Gonzalez dal Cholo.