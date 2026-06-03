Brahim Diaz-Juve, intrigo Real: le chiavi Mourinho e Nico Paz per "l'angusta palude della trequarti"

La sensazione, e forse perfino qualcosa in più al confine con la certezza, è che il corteggiamento della Juventus a Brahim Diaz si trascinerà ancora a lungo. E questa, al momento, è davvero l’unica evidenza spendibile con onestà cronistica (prima ancora che intellettuale) sulla trattativa di mercato che cercherà di mettere a disposizione di Luciano Spalletti il calciatore “di qualità vera nell’angusta palude della trequarti”, profilo descritto con immaginifica sintesi dello stesso tecnico toscano. È tutto un complesso di cose a far sì che il percorso sia tortuoso e la tempistica tutt’altro che breve: di mezzo ci sono il futuro dirigenzial-tecnico del Real Madrid, l’incrocio con Nico Paz e, naturalmente, la volontà del centrocampista e Milan che, beato lui, in queste settimane sarà pure impegnato al Mondiale con il Marocco. A Torino i dirigenti sono consapevoli di tutte queste variabili e, pur avendo da tempo intavolato discorsi e financo trattative con le parti, preferiscono non lasciar filtrare certezze soprattutto dopo i recenti afflati fiducia trapelati per Alisson e Robertson e poi frustrati dall’evolversi delle situazioni.