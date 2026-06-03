Retroscena Vlahovic: con la Juve la trattativa finisce prima di iniziare

Alla Continassa non c'è stato nessun incontro oggi. Dusan Vlahovic è passato dal centro sportivo solo per completare un ciclo di terapie. È stata l'ultima visita del giocatore da numero nove della Juve. Già, è finita. E stavolta non ci saranno più margini per ricucire. L'ultima bozza di intesa, almeno tentata, è andata in scena in gran segreto nella serata di ieri. Ma non c'è stata trattativa: Vlahovic ha comunicato che le condizioni della Juve non sarebbero state neppure valutate.