Retroscena Vlahovic: con la Juve la trattativa finisce prima di iniziare

Alla Continassa non c'è stato nessun incontro oggi. Dusan Vlahovic è passato dal centro sportivo solo per completare un ciclo di terapie. È stata l'ultima visita del giocatore da numero nove della Juve. Già, è finita. E stavolta non ci saranno più margini per ricucire. L'ultima bozza di intesa, almeno tentata, è andata in scena in gran segreto nella serata di ieri. Ma non c'è stata trattativa: Vlahovic ha comunicato che le condizioni della Juve non sarebbero state neppure valutate.
La richiesta di Vlahovic
La proposta bianconera era da 6.5 milioni d'ingaggio, oltre a 3 milioni di commissioni. Il giocatore chiedeva 8 milioni di stipendio e di fatto altri 8 alla firma. Distanze troppo grandi per poter parlare ancora. Su DV9 c'è l'ombra di Bayern Monaco e Atletico Madrid, mentre in Italia resiste il Napoli.
Era arrivato a gennaio 2022 per 70 milioni più di 10 di commissioni a Darko Ristic, il suo storico agente, che la Juve ha cercato di aggirare parlando col padre Milos. Osso durissimo anche lui. Ma adesso lo strappo è totale. Lascia un'eredità da 68 gol in 168 partite, con un solo trofeo vinto: la Coppa Italia del 2024.
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