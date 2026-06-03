Vlahovic-Juve, è finita! Il contratto non sarà rinnovato: tutti i perché del no

Vlahovic-Juve, sono arrivati i titolti di coda: il serbo dopo l'incrontro alla Continassa con la dirigenza non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante mesi di colloqui, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa per il prolungamento. La dirigenza ha voluto definire subito il futuro del giocatore, evitando di trascinare ulteriormente una trattativa che è apparsa sin da subito molto complicata. Le ultime settimane non hanno portato passi avanti significativi e il rischio di una separazione era ormai concreto. Nel frattempo, il club valuta già possibili alternative, mentre già sono state ipotizzate le destinazioni di Dusan.
Incontro Juve-Vlahovic: confronto decisivo alla Continassa
Nella mattinata odierna si è svolto un nuovo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic presso la Continassa. Il centravanti serbo ha lasciato il centro sportivo intorno a mezzogiorno dopo un faccia a faccia considerato determinante per il suo futuro. La società bianconera sperava di ottenere risposte definitive sulla possibilità di prolungare il contratto in scadenza a fine mese. La Juventus puntava a ridurre l'attuale peso dell'ingaggio del giocatore, mentre l'entourage del serbo continuava a chiedere condizioni più favorevoli. Per questo motivo il summit non ha prodotto la svolta attesa.
La Juventus non era intenzionata a confermare l'attuale stipendio da circa 12 milioni di euro netti a stagione percepito dall'attaccante. Una cifra che il club non considerava sostenibile nel nuovo progetto tecnico. La differenza tra domanda e offerta continuava quindi a rappresentare l'ostacolo principale: il serbo chiedeva 8 milioni di euro all'anno più un ricco bonus al momento della firma, mentre la proposta del club era ferma a 6 milioni di euro.
Il post Vlahovic alla Juve
Mentre Vlahovic è pronto a svuotare l'armadietto, la Juventus si muove parallelamente sul mercato per individuare un possibile sostituto. Tra i profili tornati in cima alla lista della dirigenza c'è quello di Randal Kolo Muani. L'attaccante francese, rientrato al Psg dopo l'ultima esperienza in prestito al Tottenham, continua a essere molto apprezzato dagli uomini mercato bianconeri.
Restano però da affrontare diversi aspetti economici. La Juventus dovrà infatti trovare un'intesa sia con il calciatore per quanto riguarda l'ingaggio sia con il Psg, che detiene il cartellino. Nonostante le difficoltà, il nome di Kolo Muani rappresenta una delle opzioni più concrete per raccogliere l'eredità di Vlahovic. I prossimi giorni e settimane saranno decisivi per capire quale direzione prenderà il mercato offensivo della Juventus.
Vlahovic e gli anni da "incompiuto" alla Juve
Nonostante in questa stagione Vlahovic abbia dimostrato di essere l'unico a saper fare gol, i suoi quattro anni e mezzo alla Juventus hanno vissuto qualche alto e molti bassi. Nell'inverno del 2022 la sua avventura era iniziata al meglio con il gol al debutto in Serie A contro il Verona e anche in Champions League al primo pallone toccato contro il Villarreal. Poi qualcosa si è lentamente spento, tra qualche infortunio e una cattiveria realizzativa non da top player. In totale sono stati 59 le reti realizzate, mentre i trofei conquistati solo uno: la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta con suo gol, tra l'altro l'ultima coppa vinta dalla Vecchia Signora. Il rapporto con i tifosi è stato sempre un sali e scendi di emozioni tra il grande entusiasmo iniziale, poi le critiche per i gol sbagliati, i fischi e poi di nuovi gli applausi per la grinta e la voglia dimostrata nel finale di stagione. Finisce ora la sua storia in bianconero, senza un lieto fine.
I commenti dei tifosi
Non potevano mancare i commenti dei tifosi sui social e si sono subito divisi, tra chi lo ha salutato e chi lo ha criticato: "Otto milioni! Per quanto fatto ne poteva chiedere massimo 3-4", "La dirigenza ha fatto benissimo, cifre folli", "Scelta corretta, è ora che Dusan abbassi le sue pretese", "Bene così, alla fine era diventata una telenovela stucchevole". Altri invece non sono d'accordo sul suo addio: "Ci meritiamo Openda, David e kolo muani, insieme non fanno i gol di Vlahovic in campionato nonostante ha 6 mesi non giocati. Questa è la peggiore gestione della storia della Juventus". Le emozioni che ha trasmesso la punta ai suoi tifosi sono state spesso discordanti e anche i messaggi d'addio sono uno specchio della sua avventura con la Vecchia Signora.
Vlahovic-Juve, sono arrivati i titolti di coda: il serbo dopo l'incrontro alla Continassa con la dirigenza non ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. Nonostante mesi di colloqui, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa per il prolungamento. La dirigenza ha voluto definire subito il futuro del giocatore, evitando di trascinare ulteriormente una trattativa che è apparsa sin da subito molto complicata. Le ultime settimane non hanno portato passi avanti significativi e il rischio di una separazione era ormai concreto. Nel frattempo, il club valuta già possibili alternative, mentre già sono state ipotizzate le destinazioni di Dusan.
Incontro Juve-Vlahovic: confronto decisivo alla Continassa
Nella mattinata odierna si è svolto un nuovo incontro tra la Juventus e Dusan Vlahovic presso la Continassa. Il centravanti serbo ha lasciato il centro sportivo intorno a mezzogiorno dopo un faccia a faccia considerato determinante per il suo futuro. La società bianconera sperava di ottenere risposte definitive sulla possibilità di prolungare il contratto in scadenza a fine mese. La Juventus puntava a ridurre l'attuale peso dell'ingaggio del giocatore, mentre l'entourage del serbo continuava a chiedere condizioni più favorevoli. Per questo motivo il summit non ha prodotto la svolta attesa.
La Juventus non era intenzionata a confermare l'attuale stipendio da circa 12 milioni di euro netti a stagione percepito dall'attaccante. Una cifra che il club non considerava sostenibile nel nuovo progetto tecnico. La differenza tra domanda e offerta continuava quindi a rappresentare l'ostacolo principale: il serbo chiedeva 8 milioni di euro all'anno più un ricco bonus al momento della firma, mentre la proposta del club era ferma a 6 milioni di euro.