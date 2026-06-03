Vlahovic-Juve, è finita! Il contratto non sarà rinnovato: tutti i perché del no

I commenti dei tifosi

Non potevano mancare i commenti dei tifosi sui social e si sono subito divisi, tra chi lo ha salutato e chi lo ha criticato: "Otto milioni! Per quanto fatto ne poteva chiedere massimo 3-4", "La dirigenza ha fatto benissimo, cifre folli", "Scelta corretta, è ora che Dusan abbassi le sue pretese", "Bene così, alla fine era diventata una telenovela stucchevole". Altri invece non sono d'accordo sul suo addio: "Ci meritiamo Openda, David e kolo muani, insieme non fanno i gol di Vlahovic in campionato nonostante ha 6 mesi non giocati. Questa è la peggiore gestione della storia della Juventus". Le emozioni che ha trasmesso la punta ai suoi tifosi sono state spesso discordanti e anche i messaggi d'addio sono uno specchio della sua avventura con la Vecchia Signora.