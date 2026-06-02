Juve-Uefa, patti chiari: paletti, autofinanziamento forzato e falso mito da sfatare. Su Kolo Muani…

TORINO - Quando si parla di “mercato a impatto zero”, il rischio di perdersi dei pezzi per strada è dietro l’angolo. La colpa, di per sé, sta tutta nella definizione semplicistica che si è soliti attribuire alle strategie di chi, come la Juventus, sarà chiamato a operare sul mercato con il bilancino del farmacista. Eppure, comprenderne ogni sfumatura è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Proviamo, dunque, a fare chiarezza circa i paletti finanziari che i bianconeri saranno chiamati a rispettare da qui in poi, a causa della mancata qualificazione in Champions e delle violazioni commesse in termini di fair play finanziario. La Juve, infatti, nell’ultimo triennio non ha rispettato uno dei principi cardine imposti dall’Uefa: e cioè che le perdite complessive del club (calcolate secondo criteri precisi che escludono alcune voci tra cui gli oneri finanziari, imposte, costi del settore giovanile…) non superino nel triennio i 60 milioni. Oltre questa soglia, come ha spiegato lo stesso Comolli pochi giorni fa, nemmeno un aumento di capitale può salvarti dalle ripercussioni economiche e sportive dell’Uefa. A che serve ulteriore liquidità se tanto quei soldi - dovendo ridurre le spese - non potresti spenderli sul mercato? In questi casi, l’unica via per uscirne coincide con la sottoscrizione del Settlement Agreement. Una sorta di patteggiamento con l’Uefa.