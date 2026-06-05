Nico Gonzalez, assist alla Juve: il sogno che viene prima dell'Atletico Madrid e la mossa di Simeone

Juventus e Atletico Madrid devono ancora mettersi d’accordo su Nico Gonzalez . L’argentino però non vede alternative: è nella capitale spagnola, il suo futuro. Ed è forte il desiderio del ritorno per l’ex Fiorentina, reduce da una stagione - la prima in biancorosso - da 37 partite e 5 reti realizzate. Nulla di indimenticabile, però qualcosa di impattante. Perché il Cholo Simeone si è speso in prima persona pur di riavere Gonzalez a Madrid, con cui vuole ricostruire il sogno Champions, oltre che tornare a competere per la Liga.

Trattativa Juve-Atletico Madrid: cifre e formule

Le parti si parleranno nei prossimi giorni, l’obiettivo è trovare una quadra comunque nelle prossime settimane, sebbene la presenza di Nico al Mondiale con la maglia dell’Argentina potrebbe rallentare le manovre. A stagione finita, le parti erano sostanzialmente d’accordo su una cifra superiore ai 25 milioni di euro, il nodo adesso è capire come andrà versata la stessa quota. Se si ripartirà da un prestito con obbligo. Se sarà acquisto a titolo definitivo. Oppure, altra situazione al vaglio attualmente, se si potrà parlare anche di altri giocatori che i bianconeri avevano apprezzato già tempo fa.

Sorloth nome caldo per la Juventus di Spalletti

Il nome è naturalmente quello di Alexander Sorloth, ariete trentenne, che andrebbe a colmare il principale buco di rosa presente in questo momento nella squadra di Spalletti. Ma non è l’unico.

Intanto, Nico si gode un altro sogno Mondiale dopo quello interrotto quattro anni fa, quando a novembre del 2022 era stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio. Il resto, ahilui, è diventata storia: l’Albiceleste ha coronato l’ambizione di diventare campione del mondo e per Gonzalez sono rimasti solamente i sogni. Non vuole distrazioni, stavolta. Non vuole nemmeno deviazioni. Per questo motivo ha messo la Coppa del Mondo in cima alle sue priorità. Subito dopo, l’Atletico Madrid.

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