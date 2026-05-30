Calciomercato Juve, ecco il sostituto di Vlahovic. Nico Gonzalez ce l’ha fatta, grana Douglas Luiz

Nico aspetta l’Atletico, Douglas Luiz a casa: futuro incerto

No, l’avventura bianconera non è andata come avrebbero voluto, per entrambi. Ma le storie di Nico Gonzalez e Douglas Luiz, per quanto incrociate, sono agli antipodi e avranno un differente finale. L’argentino è freschissimo di convocazione per il Mondiale: non una banalità, considerando che il ct Scaloni ha dovuto lasciare fuori talenti cristallini (come Mastantuono per esempio) in una selezione con una concorrenza spietata. Eppure Nico ce l’ha fatta, grazie alla più che buona stagione in prestito all’Atletico Madrid: Gonzalez è un veterano della Seleccion, ma nulla è scontato, men che meno una convocazione al Mondiale nella Nazionale che dovrà difendere il titolo iridato. Per di più in una edizione del Mondiale che registra il numero più basso di calciatori juventini partecipanti, quantomeno in tempi recenti: Bremer (Brasile), Conceiçao (Portogallo), David (Canada), Holm (Svezia), Koopmeiners (Olanda), McKennie (Usa), Yildiz (Turchia), dunque sette. Più Gonzalez sarebbero otto, ma nell’ultima stagione l’argentino non era nell’organico a disposizione dei bianconeri e non lo sarà nemmeno nella prossima annata. Le idee della Juventus e dell’entourage del giocatore collimano e sono pure le stesse dell’Atletico: fare in modo che l’esterno offensivo posso continuare il suo percorso a Madrid. Ma non si passerà dalla via tracciata nell’accordo di un anno fa: i Colchoneros non eserciteranno l’opzione per il riscatto fissata a 32 milioni perché sono convinti di poter strappare un prezzo migliore, forti della volontà del calciatore di restare in Spagna. L’Atletico vorrebbe rimanere sui 20 milioni, l’accordo si può trovare più o meno a metà strada: 25 milioni. Ci sarà da trattare, però non sembrano esserci dubbi sulla conclusione della storia.