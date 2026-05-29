Douglas Luiz ritorna alla Juve: l'Aston Villa non esercita la clausola per il riscatto, il punto

25 milioni. Questa sarebbe stata la cifra che l'Aston Villa avrebbe dovuto pagare se avesse voluto riscattare il cartellino di Douglas Luiz, ma invece non lo farà. Il club inglese ha deciso di non puntare sul centrocampista brasiliano, che farà quindi ritorno a Torino. E in effetti dopo 20 presenze tra tutte le competizioni, appena 881 minuti in campo e soltanto 1 gol e 1 assist, sarebbe stato difficile aspettarsi diversamente.
Tanti bassi e pochissimi alti: la stagione di Douglas Luiz
Anche nel corso di questa stagione, infatti, il classe 1998 non è riuscito a trovare continuità, fermato da diversi problemi fisici. Emery l'ha utilizzato in diverse occasioni, soprattutto nella prima metà di stagione, ma non è diventato mai un titolare fisso. Non a caso, ha giocato soltanto 2 minuti nella finale di Europa League vinta dalla squadra inglese contro il Friburgo. Soltanto una pallida ombra del giocatore acquistato per 50 milioni (tra parte fissa e i cartellini di Barrenechea e Iling Junior) nell'estate del 2024. In bianconero non è mai riuscito a lasciare il segno, così nel prestito al Nottingham Forest nella passata stagione e quello all'Aston Villa quest'anno. Da qui è nata la scelta del club inglese di non riscattarlo, nonostante però il parere dei tifosi non fosse unanime.
I commenti dei tifosi tra tristezza e ironia
Sui social i tifosi dei Villains sono divisi in maniera equa. C'è chi per 25 milioni di euro l'avrebbe senza dubbio riscattato: "Perché non lo fanno, hanno appena vinto l'Europa League". E un altro: "Davvero non lo riscatteranno? Un incredibile peccato". Non mancano però anche le battute: "Portatelo al Manchester United! Lì è dove finiscono tutti i giocatori finiti" e ancora: "Era fortissimo prima che andasse alla Juve, che cosa triste". Altri hanno pensato bene, invece, di prendere in giro i bianconeri: "Almeno ora ha un titolo Europeo" e "Almeno ha vinto qualcosa questa stagione, vai a far vedere il tuo trofeo alla Juventus".
Douglas Luiz torna alla Juve: e ora? Il futuro è ancora in bilico
Niente fa fare, quindi, Douglas Luiz tornerà a Torino e poi bisognerà capire cosa ne sarà del suo futuro. Dopo quanto visto nelle passate stagioni, sembra quantomeno difficile che il giocatore possa rimanere in Italia, anche se Luciano Spalletti di sicuro lo testerà. Sulla carta, infatti, il brasiliano ha tutte le qualità per fare la differenza a centrocampo, ma sembra essere ormai un lontano parente di quello visto nella sua prima esperienza all'Aston Villa.
Ecco quindi che la Juve proverà a rivenderlo, anche se non potrà farlo per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, cifra minima per evitare minusvalenze. Dopo una stagione così sembra difficile pensare che ci sia qualche squadra pronto a spendere una cifra del genere e che quindi l'opzione più probabile sia quella di un nuovo prestito, possibilmente oneroso. Un tira e molla che la Vecchia Signora sta già vivendo da anni con Arthur, altro brasiliano che la prossima estate sembra destinato a tornare a Torino.
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25 milioni. Questa sarebbe stata la cifra che l'Aston Villa avrebbe dovuto pagare se avesse voluto riscattare il cartellino di Douglas Luiz, ma invece non lo farà. Il club inglese ha deciso di non puntare sul centrocampista brasiliano, che farà quindi ritorno a Torino. E in effetti dopo 20 presenze tra tutte le competizioni, appena 881 minuti in campo e soltanto 1 gol e 1 assist, sarebbe stato difficile aspettarsi diversamente.
Tanti bassi e pochissimi alti: la stagione di Douglas Luiz
Anche nel corso di questa stagione, infatti, il classe 1998 non è riuscito a trovare continuità, fermato da diversi problemi fisici. Emery l'ha utilizzato in diverse occasioni, soprattutto nella prima metà di stagione, ma non è diventato mai un titolare fisso. Non a caso, ha giocato soltanto 2 minuti nella finale di Europa League vinta dalla squadra inglese contro il Friburgo. Soltanto una pallida ombra del giocatore acquistato per 50 milioni (tra parte fissa e i cartellini di Barrenechea e Iling Junior) nell'estate del 2024. In bianconero non è mai riuscito a lasciare il segno, così nel prestito al Nottingham Forest nella passata stagione e quello all'Aston Villa quest'anno. Da qui è nata la scelta del club inglese di non riscattarlo, nonostante però il parere dei tifosi non fosse unanime.
I commenti dei tifosi tra tristezza e ironia
Sui social i tifosi dei Villains sono divisi in maniera equa. C'è chi per 25 milioni di euro l'avrebbe senza dubbio riscattato: "Perché non lo fanno, hanno appena vinto l'Europa League". E un altro: "Davvero non lo riscatteranno? Un incredibile peccato". Non mancano però anche le battute: "Portatelo al Manchester United! Lì è dove finiscono tutti i giocatori finiti" e ancora: "Era fortissimo prima che andasse alla Juve, che cosa triste". Altri hanno pensato bene, invece, di prendere in giro i bianconeri: "Almeno ora ha un titolo Europeo" e "Almeno ha vinto qualcosa questa stagione, vai a far vedere il tuo trofeo alla Juventus".