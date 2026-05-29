Douglas Luiz ritorna alla Juve: l'Aston Villa non esercita la clausola per il riscatto, il punto

25 milioni . Questa sarebbe stata la cifra che l' Aston Villa avrebbe dovuto pagare se avesse voluto riscattare il cartellino di Douglas Luiz, ma invece non lo farà. Il club inglese ha deciso di non puntare sul centrocampista brasiliano, che farà quindi ritorno a Torino . E in effetti dopo 20 presenze tra tutte le competizioni, appena 881 minuti in campo e soltanto 1 gol e 1 assist , sarebbe stato difficile aspettarsi diversamente.

Tanti bassi e pochissimi alti: la stagione di Douglas Luiz

Anche nel corso di questa stagione, infatti, il classe 1998 non è riuscito a trovare continuità, fermato da diversi problemi fisici. Emery l'ha utilizzato in diverse occasioni, soprattutto nella prima metà di stagione, ma non è diventato mai un titolare fisso. Non a caso, ha giocato soltanto 2 minuti nella finale di Europa League vinta dalla squadra inglese contro il Friburgo. Soltanto una pallida ombra del giocatore acquistato per 50 milioni (tra parte fissa e i cartellini di Barrenechea e Iling Junior) nell'estate del 2024. In bianconero non è mai riuscito a lasciare il segno, così nel prestito al Nottingham Forest nella passata stagione e quello all'Aston Villa quest'anno. Da qui è nata la scelta del club inglese di non riscattarlo, nonostante però il parere dei tifosi non fosse unanime.

I commenti dei tifosi tra tristezza e ironia

Sui social i tifosi dei Villains sono divisi in maniera equa. C'è chi per 25 milioni di euro l'avrebbe senza dubbio riscattato: "Perché non lo fanno, hanno appena vinto l'Europa League". E un altro: "Davvero non lo riscatteranno? Un incredibile peccato". Non mancano però anche le battute: "Portatelo al Manchester United! Lì è dove finiscono tutti i giocatori finiti" e ancora: "Era fortissimo prima che andasse alla Juve, che cosa triste". Altri hanno pensato bene, invece, di prendere in giro i bianconeri: "Almeno ora ha un titolo Europeo" e "Almeno ha vinto qualcosa questa stagione, vai a far vedere il tuo trofeo alla Juventus".