"Juve o Gremio, ecco la mia scelta. Lo sanno tutti": Arthur sicuro sul futuro

Arthur Melo è sicuro: non vuole tornare alla Juventus, ma rimanere a giocare in Brasile. Il centrocampista ex Barcellona e Liverpool, sotto contratto con i bianconeri fino a giugno 2027, è attualemtne al Gremio e ha annunciato di voler continuare a vestire la maglia del club brasilano anche nelle prossime stagioni. Un messaggio chiaro alla Vecchia Signora riguardo le sue intenzioni per il futuro. "Il mio desiderio è restare al Gremio. L’ho già detto diverse volte, è casa mia. Ma ovviamente ho un contratto con la Juventus. L’accordo iniziale tra Juventus e Gremio prevede che io resti fino a giugno e poi torni. Per il momento sarà così, perché abbiamo un contratto. Riguardo all’interesse di altri club non so se ci sia stato, perché sono concentrato sul Grêmio fino a giugno; indipendentemente da tutto voglio dare il massimo" ha detto Arthur in un'intervista concessa a Ge Globo.