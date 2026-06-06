Juve-Gimenez occasione per tutti ma il sogno è un altro: Simeone dà l'ok anche allo sconto, cosa manca

Atletico Madrid e Juve si parlano praticamente ogni giorno. Magari non direttamente, ma agenti e intermediari operano in sinergia per costruire opportunità di mercato. Entrambe, del resto, hanno il problema degli esuberi. Tra questi, nelle file di Diego Pablo Simeone, rientra anche José Maria Gimenez. Giocatore che arriva da un’annata molto complicata per via degli infortuni, ma che può garantire ancora una certa affidabilità ad alti livelli. Non è un caso, del resto, che guiderà da capitano l’Uruguay al Mondiale. Gimenez ha perso gradualmente importanza a Madrid: è ormai una riserva (come il pari ruolo ed età Lenglet) per una retroguardia in cui si sono imposti i più giovani Hancko e Le Normand.
Juve-Gimenez, occasione per tutti
L’uruguaiano, però, ha ancora voglia di essere protagonista. Di giocare con più continuità e di essere un leader da campo, non soltanto all’interno dello spogliatoio. La Juve è una prospettiva che valuta con interesse. E l’Atletico Madrid, che ogni mese gli versa uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, lo sta proponendo in giro per l’Europa. Per volontà dello stesso Gimenez, che ritiene chiuso il suo ciclo al Wanda Metropolitano. Per quanto riguarda il cartellino, i Colchoneros sarebbero disposti anche ad uno sconto. In particolare nei confronti della Juve, un club ritenuto vicino e collaborativo nelle vicende che riguardano il mercato. Il contratto di Gimenez, del resto, appesantisce le casse per altri due anni.
Le incognite Bremer e Gatti
Simeone sa già che lo perderà e si è rassegnato a quest’ipotesi senza batter ciglio: non intende trattenere controvoglia uno dei suoi pretoriani. Dal 2013 è a Madrid e i rapporti con l’allenatore, al netto di una titolarità persa negli ultimi mesi, restano eccellenti. Si stimano e si vogliono bene, hanno un’intesa che supera i confini del rettangolo verde. Per questo per l’Atletico una partenza di Gimenez, ora agli ordini di Marcelo Bielsa, non sarà un problema. In chiave Juve, però, va ovviamente inquadrato il contesto. Prima alla Continassa bisognerà fare ordine su Gleison Bremer e Federico Gatti, due giocatori in attesa di schiarite sul futuro.
Dal brasiliano il club si aspetta di ricevere una cifra molto vicina alla clausola rescissoria da quasi 59 milioni, ma per il momento il piatto piange: sul tavolo di Comolli manca l’offerta giusta. Poi, c’è sempre l’italiano in uscita: non fa parte del progetto Spalletti, nell’ultimo anno il suo valore è sceso e in Premier League ha mercato per squadre di medio/bassa fascia. Saranno due uscite complicate per ragioni differenti, insomma. Ma soprattutto è difficile che si sblocchino in pochi giorni. Per questo Gimenez aspetterà: non ha fretta di decidere cosa fare del proprio futuro prima di giocare i Mondiali.
Sulle tracce di Kim e Alaba
La Juve, poi, per la difesa non gioca soltanto la partita per l’uruguaiano dei Colchoneros: è viva su Kim Min-Jae del Bayern Monaco, ha in piedi dei discorsi per David Alaba in regime di svincolo e sta pure sondando la pista Juan Jesus, molto legato ad un Napoli col quale chiuderà i rapporti tra qualche giorno e per questa ragione sta flirtando più volentieri con lo Sporting. La pista italiana Giorgio Scalvini, col passare delle settimane, si è raffreddata per i costi molto alti. Anche per questa ragione il nome di Gimenez ha preso il sopravvento: la Juve ci pensa e studia una mossa per un centrale sicuramente carismatico e dalla mentalità vincente.
Alzerebbe la competitività all’interno dello spogliatoio, ma è naturale che i 31 anni compiuti a gennaio mettano in guardia il club, vigile anche sulle condizioni fisiche del difensore cresciuto nel Danubio. Intanto, l’uruguaiano apre al trasferimento in Serie A, lusingato dall’interesse della Juve. Disposta a valutare ancora qualche opzione in più prima di lavorare a testa bassa per arrivare a Gimenez, uno che virtualmente ha già salutato un popolo che l’ha accolto 13 anni fa. Non senza un velo di malinconia.
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Atletico Madrid e Juve si parlano praticamente ogni giorno. Magari non direttamente, ma agenti e intermediari operano in sinergia per costruire opportunità di mercato. Entrambe, del resto, hanno il problema degli esuberi. Tra questi, nelle file di Diego Pablo Simeone, rientra anche José Maria Gimenez. Giocatore che arriva da un’annata molto complicata per via degli infortuni, ma che può garantire ancora una certa affidabilità ad alti livelli. Non è un caso, del resto, che guiderà da capitano l’Uruguay al Mondiale. Gimenez ha perso gradualmente importanza a Madrid: è ormai una riserva (come il pari ruolo ed età Lenglet) per una retroguardia in cui si sono imposti i più giovani Hancko e Le Normand.
Juve-Gimenez, occasione per tutti
L’uruguaiano, però, ha ancora voglia di essere protagonista. Di giocare con più continuità e di essere un leader da campo, non soltanto all’interno dello spogliatoio. La Juve è una prospettiva che valuta con interesse. E l’Atletico Madrid, che ogni mese gli versa uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, lo sta proponendo in giro per l’Europa. Per volontà dello stesso Gimenez, che ritiene chiuso il suo ciclo al Wanda Metropolitano. Per quanto riguarda il cartellino, i Colchoneros sarebbero disposti anche ad uno sconto. In particolare nei confronti della Juve, un club ritenuto vicino e collaborativo nelle vicende che riguardano il mercato. Il contratto di Gimenez, del resto, appesantisce le casse per altri due anni.