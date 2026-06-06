Juve-Gimenez occasione per tutti ma il sogno è un altro: Simeone dà l'ok anche allo sconto, cosa manca

Sulle tracce di Kim e Alaba

La Juve, poi, per la difesa non gioca soltanto la partita per l’uruguaiano dei Colchoneros: è viva su Kim Min-Jae del Bayern Monaco, ha in piedi dei discorsi per David Alaba in regime di svincolo e sta pure sondando la pista Juan Jesus, molto legato ad un Napoli col quale chiuderà i rapporti tra qualche giorno e per questa ragione sta flirtando più volentieri con lo Sporting. La pista italiana Giorgio Scalvini, col passare delle settimane, si è raffreddata per i costi molto alti. Anche per questa ragione il nome di Gimenez ha preso il sopravvento: la Juve ci pensa e studia una mossa per un centrale sicuramente carismatico e dalla mentalità vincente.