Calciomercato Juve, Brahim Diaz a oltranza: cosa aspetta l'ex Milan e l'alternativa dalla Serie A

La linea bianconera per la trequarti non cambia di una virgola. Anche a fronte della leggera frenata nei discorsi con l’entourage del sogno numero uno: Brahim Diaz. Negli ultimi giorni, la Juve ha archiviato l’ennesimo incontro con il papà-agente del marocchino. Pochi dubbi sull’appetibilità del progetto tecnico di Spalletti, che si è voluto spendere in prima persona con il ragazzo per offrirgli quante più garanzie possibili. Dalla titolarità sulla trequarti - fuori discussione - all’ambizione di voler competere a ogni latitudine nel corso della prossima stagione. Eppure, Brahim, pare intenzionato a dare priorità al Real, poiché convinto di potersi giocare le proprie carte alla corte di Mourinho. Molto - se non tutto - dipenderà dalla linea che il club adotterà sul mercato in entrata. Qualora, infatti, Nico Paz dovesse ripresentarsi alla base blanca, le priorità del marocchino potrebbero cambiare drasticamente, poiché si troverebbe a contendersi il posto nell’ultimo terzo con una sfilza smisurata di interpreti. Figuriamoci se a questi dovesse aggiungersi pure Olise… A quel punto, non è da escludere che sia lo stesso Brahim a paventare con il Real l’ipotesi di trasferirsi in prestito a Torino. Da qui, la scelta di prendersi del tempo per valutare bene il da farsi, senza fretta. Specie in vista della tornata elettorale - in programma oggi a Madrid - che vedrà Florentino Perez contendersi la presidenza con Riquelme. Nel frattempo, la Juve, per quanto fiduciosa sul fronte Brahim, ha iniziato a battere potenziali piste alternative.