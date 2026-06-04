L’asse mercato Juve-Fiorentina non si ferma, l’ultimo profilo in uscita: garantisce Paratici

Fiorentina su Joao Mario: formula e cifre dell’operazione

Non è un segreto, infatti, che la Viola in estate sia decisa ad alleggerire il monte ingaggi e a svecchiare la rosa, al costo di privarsi di una serie di profili chiave. Tra questi - oltre a Gudmundsson e De Gea - ci sarebbe infatti pure Dodo, che piace a Napoli e Roma. La valutazione è tutto fuorché proibitiva: 15 milioni. Qualora dovesse partire, il profilo di Joao Mario rientrerebbe tra i principali candidati di Paratici per la corsia di destra. Da escludere, almeno per il momento, l’ipotesi della cessione a titolo definitivo: i primi discorsi tra Juve e Fiorentina avrebbero infatti partorito un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni.