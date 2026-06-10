Agente Ruggeri: “Juve? Potrebbe anche esserci l'interessamento, non lo so…”. E Tinti: “Lo so io…"

"Bastoni è un giocatore dell'Inter, ha un contratto per altri 2 anni e ha la maglietta nerazzurra addosso: è felice qui, non c'è mai stato un problema e resta qui". Così Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sky Sport all'uscita dalla sede del club campione d'Italia. Barcellona e altri club hanno seguito e continuano a seguire con interesse il difensore della Nazionale. "Nel calcio può succedere di tutto, certamente Alessandro è un giocatore che suscita l'interesse dei top club, ma lui è felice dove è", ha concluso Tinti.
Ruggeri torna in Italia?
Fuori dalla sede dell'Inter, Manuel Montipò e Tullio Tinti, procuratori della TMP Soccer, hanno parlato così del futuro di Ruggeri: "L'Atletico è contentissimo del giocatore, è contentissimo di tenerlo ma col calciomercato può succedere di tutto perchè le richieste non mancano sia in Italia che all'estero, ma ad oggi non c'è nulla di concreto". Sul possibile interesse della Juventus: "Ruggeri è in un top club e di conseguenza tutti gli altri top club guardano i giocatori forti, potrebbe anche esserci l'Inter, non lo so io, potrebbe anche esserci un interessamento...". A quel punto, sorridendo, interviene Tinti ("Lo so io…") che risponde così alla domanda del giornalista: "Juve, Roma, ce n'è qualcun altro?" ammettendo di conseguenza l'interessamento di altri club italiani.