Agente Ruggeri: “Juve? Potrebbe anche esserci l'interessamento, non lo so…”. E Tinti: “Lo so io…"

"Bastoni è un giocatore dell'Inter, ha un contratto per altri 2 anni e ha la maglietta nerazzurra addosso: è felice qui, non c'è mai stato un problema e resta qui". Così Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ai microfoni di Sky Sport all'uscita dalla sede del club campione d'Italia. Barcellona e altri club hanno seguito e continuano a seguire con interesse il difensore della Nazionale. "Nel calcio può succedere di tutto, certamente Alessandro è un giocatore che suscita l'interesse dei top club, ma lui è felice dove è", ha concluso Tinti.