Mercato, Genoa scatenato: dopo Baldanzi assalto a Lucca. Morata verso la Spagna. E Lobotka...

Parlerà italiano il Genoa targato Daniele De Rossi , che si sta rinforzando nel reparto offensivo con talenti nostrani. A partire dalla permanenza di Tommaso Baldanzi sulla trequarti : il Grifone riprenderà a titolo definitivo il fantasista classe 2003 dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto per 9,5 milioni complessivi. Come centravanti i liguri hanno sondato il terreno per Lorenzo Lucca , rientrato al Napoli dopo la deludente esperienza al Nottingham Forest. Si ragiona per un prestito per il classe 2000, seguito anche dal Bologna. Primi contatti esplorativi avviati per un affare che potrebbe decollare nelle prossime settimane. Il Genoa inoltre si sta rifacendo il look sulla corsia mancina: può partire Martin (non c’è accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2027) e, oltre al giovane Marcelo Vaz (prelevato dalla Varesina per 300 Nola euro), nel mirino c’è Elliot Stroud : offerti 1,6 milioni al Mjällby, che ne vuole 2,5 per vendere lo specialista mancino. Ogni giorno che passa il telefonino del suo agente Alessandro Lucci diventa sempre più rovente: Mattia Liberali è diventato uno dei pezzi pregiati del nostro mercato. Sassuolo e Como stanno alzando il pressing per assicuraselo: entrambe sono pronte a pagare la clausola rescissoria da 6 milioni per strapparlo al Catanzaro. Vedremo chi la spunterà. Nel frattempo i lombardi sperano sempre di riavere Nico Paz dal Real Madrid (fiducia in aumento) e sono interessati a Vergara (Napoli); mentre i neroverdi insistono per il terzino destro Favasuli (Catanzaro).

Mancini cuore giallorosso

Difensori protagonisti in casa Roma: in chiusura il rinnovo di Mancini fino al 2029 con opzione per il 2030 e relativo aumento d’ingaggio a 3,5 milioni netti a stagione più bonus. In uscita invece N’Dicka, qualora dovesse arrivare una proposta da 40 milioni: sondaggi da parte di Tottenham, Bournemouth e Barcellona per l’ivoriano. Da un gioiello giallorosso all’altro: Manu Konè è finito nel mirino dell’Arsenal che nei primi giorni potrebbe avanzare un’offerta ufficiale. Sirene dalla Premier pure per Atta dell’Udinese (lo vuole il Newcastle) e Lucumì del Bologna (lo corteggia Tiago Pinto per il Bournemouth). Dai rossoblù appare in uscita pure Dallinga, cercato dal Valencia. Può finire in Spagna anche Morata (Como), appetito dal Getafe. Prove di rinnovo tra Lobotka e il Napoli che ragionano sul prolungamento. Da definire la durata (2028 o 2029): primi approcci positivi. Restando in tema di prolungamenti di contratto: avviati i dialoghi tra il Napoli e Di Lorenzo fino al 2029.

Atalanta su Jashari

L’Atalanta insiste per Jashari (Milan) e Keita (Parma); mentre si attende solo l’ufficialità per la nomina di Sarri come nuovo allenatore (contratto fino al 2029 da 3,5 milioni annui). Oggi intanto visite mediche per Ederson col Manchester United: firmerà un quinquennale da 5 milioni annui; mentre la Dea ne incasserà 45. Asse caldo di mercato tra Udinese e Galatasaray: i bianconeri sono pronti a riscattare Zaniolo e ci provano per il centrale Nelsson. In uscita invece il portiere Sava che può andare al Craiova in prestito con diritto di riscatto: martedì si può chiudere. Al suo posto i friulani pensano a Daffara (Juventus). Capitolo allenatori: il Lecce domani conta di definire la permanenza di Eusebio Di Francesco al timone dei giallorossi; mentre in casa Monza: salgono le quotazioni di Alberto Gilardino e Ivan Juric per il post Bianco. La Fiorentina ci prova per Norton-Cuffy (Genoa). Infine tentativo dell’Atletico Nacional per riportare in patria l’esterno colombiano Cuadrado.