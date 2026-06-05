Lobotka è la richiesta esplicita di Spalletti! Juve, si ricandida anche un top

TORINO - Da una parte, le amorevoli lusinghe di chi ne ha plasmato prima di tutti il talento, e che freme per convincerlo a esplorare, insieme, un orizzonte nuovo e dall’affascinante complessità. Dall’altra, le rassicurazioni di chi - in tempi non sospetti - ha dimostrato di saperci fare con i metronomi più raffinati… E pensare che Stanislav Lobotka, già di suo, covava non pochi dubbi sul futuro, tra l’ipotesi di prolungare la sua avventura al Napoli e quella di lasciarsi guidare dagli strascichi emotivi di un’annata logorante, per cercare fortuna altrove. Figuriamoci ora che a contenderselo sono due tecnici dal carisma di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. E se è vero che Lucio, in realtà, sembrerebbe essersi mosso con largo anticipo, è altrettanto vero che l’addio di Conte - con cui lo slovacco non si è mai preso - potrebbe instradarlo verso la scelta più semplice e immediata: restare a Napoli alla corte di Max, e rimandare qualsiasi riflessione al termine della prossima stagione. Il pressing della dirigenza azzurra, del resto, è all’ordine del giorno.