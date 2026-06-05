Lobotka è la richiesta esplicita di Spalletti! Juve, si ricandida anche un top

TORINO - Da una parte, le amorevoli lusinghe di chi ne ha plasmato prima di tutti il talento, e che freme per convincerlo a esplorare, insieme, un orizzonte nuovo e dall’affascinante complessità. Dall’altra, le rassicurazioni di chi - in tempi non sospetti - ha dimostrato di saperci fare con i metronomi più raffinati… E pensare che Stanislav Lobotka, già di suo, covava non pochi dubbi sul futuro, tra l’ipotesi di prolungare la sua avventura al Napoli e quella di lasciarsi guidare dagli strascichi emotivi di un’annata logorante, per cercare fortuna altrove. Figuriamoci ora che a contenderselo sono due tecnici dal carisma di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. E se è vero che Lucio, in realtà, sembrerebbe essersi mosso con largo anticipo, è altrettanto vero che l’addio di Conte - con cui lo slovacco non si è mai preso - potrebbe instradarlo verso la scelta più semplice e immediata: restare a Napoli alla corte di Max, e rimandare qualsiasi riflessione al termine della prossima stagione. Il pressing della dirigenza azzurra, del resto, è all’ordine del giorno.
Rinnovo Lobotka-Napoli: clausola rescissoria e interesse dall’estero
Il club ha fretta di chiudere i discorsi per il rinnovo di contratto (Lobotka andrà in scadenza nel giugno del 2027). Anche perché sulla sua testa, come noto, pende una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 25 milioni di euro.
E non mancano di certo i club (a cominciare da quelli sauditi) in procinto di presentarsi da De Laurentiis con un assegno circolare. Eppure, Lobotka per il momento ha scelto di prendersi del tempo per riflettere e valutare al dettaglio eventuali proposte in arrivo dal resto d’Europa. Italia compresa.
Juve su Lobotka: la richiesta di Spalletti e la posizione del Napoli
Quella della Juve non è ancora stata presentata. Né a lui né al Napoli. Almeno non in via formale. Ma arriverà, su richiesta esplicita di Spalletti, pronto ad affidargli le chiavi del suo centrocampo, in cui avrà modo di spartirsi i compiti di regia con Locatelli. Lucio ha sottolineato più volte al club la necessità di aggiungere qualità ed esperienza in una mediana monotematica, prevedibile e strettamente “legata” alle condizioni di giornata del suo capitano. Ma sa anche che, qualora Lobotka dovesse aprire davvero al trasferimento e rompere col Napoli, la trattativa con De Laurentiis si prospetterà tutto fuorché semplice.
Da escludere, infatti, che il patron azzurro possa lasciarlo partire a una cifra vicina a quella della clausola rescissoria. Presumibilmente, ci vorranno dai 35 milioni in su. Cifra non del tutto proibitiva per la Juventus. Sempre ammesso che, a breve, arrivino sviluppi concreti sul fronte dei tanti esuberi di rientro alla Continassa - Douglas Luiz su tutti - e dei profili sacrificabili. A cominciare da Teun Koopmeiners, su cui si registra da tempo l’interesse di alcuni club turchi.
Goretzka si propone alla Juve: le priorità del mercato bianconero
Chi invece, a sorpresa, si sarebbe proposto direttamente al club bianconero è Leon Goretzka. Il mediano tedesco, liberatosi a zero dal Bayern Monaco, ha dato mandato al suo entourage di riavviare i discorsi con la Juventus, dal momento che il Milan - fino a poche settimane fa in netto vantaggio rispetto al resto delle pretendenti - complice il caso dirigenziale, sembrerebbe essersi defilato. Il profilo non spiace per nulla a Spalletti, ma al momento il club sembrerebbe orientato a risolvere prima le grane più stringenti: portiere, regista e attaccante.
TORINO - Da una parte, le amorevoli lusinghe di chi ne ha plasmato prima di tutti il talento, e che freme per convincerlo a esplorare, insieme, un orizzonte nuovo e dall’affascinante complessità. Dall’altra, le rassicurazioni di chi - in tempi non sospetti - ha dimostrato di saperci fare con i metronomi più raffinati… E pensare che Stanislav Lobotka, già di suo, covava non pochi dubbi sul futuro, tra l’ipotesi di prolungare la sua avventura al Napoli e quella di lasciarsi guidare dagli strascichi emotivi di un’annata logorante, per cercare fortuna altrove. Figuriamoci ora che a contenderselo sono due tecnici dal carisma di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. E se è vero che Lucio, in realtà, sembrerebbe essersi mosso con largo anticipo, è altrettanto vero che l’addio di Conte - con cui lo slovacco non si è mai preso - potrebbe instradarlo verso la scelta più semplice e immediata: restare a Napoli alla corte di Max, e rimandare qualsiasi riflessione al termine della prossima stagione. Il pressing della dirigenza azzurra, del resto, è all’ordine del giorno.
Rinnovo Lobotka-Napoli: clausola rescissoria e interesse dall’estero
Il club ha fretta di chiudere i discorsi per il rinnovo di contratto (Lobotka andrà in scadenza nel giugno del 2027). Anche perché sulla sua testa, come noto, pende una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, da 25 milioni di euro.
E non mancano di certo i club (a cominciare da quelli sauditi) in procinto di presentarsi da De Laurentiis con un assegno circolare. Eppure, Lobotka per il momento ha scelto di prendersi del tempo per riflettere e valutare al dettaglio eventuali proposte in arrivo dal resto d’Europa. Italia compresa.