Juve, il tour della verità oltre il mercato: i due profili che intrigano maggiormente Spalletti

Occasione per tanti giovani

Aveva segnato Vlahovic, alimentando speranze poi vanificate dai fatti. Stavolta naturalmente si dovrà ripartire da altri. E in attesa di capire se davanti ci sarà un Sorloth o un Kolo Muani, nella squadra che avrà (almeno inizialmente) a disposizione Spalletti ci sarà pure l’opportunità di valutare tanti giovani, con qualcuno che può persino prendersi il lusso di strappare un posto ai più blasonati. Un paio di esempi: Puczka, che sarà testato tra i grandi. Quindi Licina, per il quale tutti - dirigenza e tecnico - sono d’accordo su un ulteriore step di crescita, certamente in Next Gen. A ogni modo, di opportunità ce ne saranno. E molte passeranno anche dalle tre partite in una sola settimana, quelle della tournée prevista tra Hong Kong e Australia, con partenza prevista a inizio agosto (1 o 2). Il 5 i bianconeri affronteranno il Chelsea, quindi l’arrivo a Perth dove affronteranno l’Inter (giorno 8) e il Palermo l’11. Un primo, vero, assaggio di Serie A, utile a intuire le idee di partenza di Spalletti. Che finirà l’iter di precampionato con la festa, il 17 agosto, anche per smaltire i vari fusi, le prime difficoltà fisiche dovute alle partite ravvicinate e naturalmente quelle legate ai viaggi.