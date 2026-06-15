Nico Paz, scelta fatta: cosa cambia ora tra Brahim Diaz e la Juve

Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Italia. Il talento argentino resterà infatti al Como anche nella prossima stagione, con il club lombardo pronto a godersi il suo gioiello nel debutto storico in Champions League. Secondo quanto riportato da ESPN, il Real Madrid avrebbe deciso di non esercitare la clausola di riacquisto fissata a 10 milioni di euro, valida anche per il prossimo anno con un leggero aumento a 11 milioni di euro. Una bella notizia per Fabregas che potrà dare continuità al progetto senza rinunciare alla sua stella. Un po' meno bella per la Juve, interessata a Brahim Diaz (questa la situazione) e speranzosa che il suo minutaggio con i Blancos possa ridursi sempre meno,

Como, Paz centrale nel progetto Champions

La permanenza di Nico Paz rappresenta un passaggio chiave nella crescita del progetto Como. Il centrocampista offensivo argentino sarà uno dei riferimenti tecnici della squadra nella prima storica partecipazione alle competizioni europee, con il club che punta a costruire attorno a lui una parte importante del proprio futuro. Il Real Madrid, che mantiene il controllo sul cartellino e una clausola di riacquisto a condizioni prefissate, ha scelto di non intervenire, lasciando così il giocatore in Lombardia per un’ulteriore stagione di crescita. Una decisione che rafforza la posizione del Como sul mercato e permette allo staff tecnico di lavorare con continuità su uno dei talenti più seguiti della rosa. Ma questa scelta potrebbe causare un effetto domino non piacevole per la Juve.