Nico Paz, scelta fatta: cosa cambia ora tra Brahim Diaz e la Juve

Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Italia. Il talento argentino resterà infatti al Como anche nella prossima stagione, con il club lombardo pronto a godersi il suo gioiello nel debutto storico in Champions League. Secondo quanto riportato da ESPN, il Real Madrid avrebbe deciso di non esercitare la clausola di riacquisto fissata a 10 milioni di euro, valida anche per il prossimo anno con un leggero aumento a 11 milioni di euro. Una bella notizia per Fabregas che potrà dare continuità al progetto senza rinunciare alla sua stella. Un po' meno bella per la Juve, interessata a Brahim Diaz (questa la situazione) e speranzosa che il suo minutaggio con i Blancos possa ridursi sempre meno,
Como, Paz centrale nel progetto Champions
La permanenza di Nico Paz rappresenta un passaggio chiave nella crescita del progetto Como. Il centrocampista offensivo argentino sarà uno dei riferimenti tecnici della squadra nella prima storica partecipazione alle competizioni europee, con il club che punta a costruire attorno a lui una parte importante del proprio futuro. Il Real Madrid, che mantiene il controllo sul cartellino e una clausola di riacquisto a condizioni prefissate, ha scelto di non intervenire, lasciando così il giocatore in Lombardia per un’ulteriore stagione di crescita. Una decisione che rafforza la posizione del Como sul mercato e permette allo staff tecnico di lavorare con continuità su uno dei talenti più seguiti della rosa. Ma questa scelta potrebbe causare un effetto domino non piacevole per la Juve.
La situazione di Brahim Díaz e i piani della Juventus
La conferma di Nico Paz a Como potrebbe però avere ripercussioni anche su altre trattative. In particolare, la situazione si intreccia con i rapporti tra la Juventus e il Real Madrid per Brahim Diaz. L’eventuale ritorno di Paz alla base madrilena avrebbe infatti potuto ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione del trequartista spagnolo nel progetto tecnico del Real, facilitando così eventuali aperture a una cessione o a una trattativa con club esteri.
La permanenza del giovane argentino in Serie A, invece, rende più complesso qualsiasi discorso legato al futuro del marocchino, già protagonista anche al Mondiale. Ma a prescindere da lui, Mourinho sta ricevendo tanti bei regali da Florentino Perez, in particolare Bernardo Silva. Quindi le chance di Brahim Diaz sarebbero poche anche senza Nico Paz tra i piedi. I bianconeri a tal proposito non demordono e ora con l'arrivo di Carnevali potrebbero fare lo stesso un tentavivo. Non resta che attendere.
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Il futuro di Nico Paz sarà ancora in Italia. Il talento argentino resterà infatti al Como anche nella prossima stagione, con il club lombardo pronto a godersi il suo gioiello nel debutto storico in Champions League. Secondo quanto riportato da ESPN, il Real Madrid avrebbe deciso di non esercitare la clausola di riacquisto fissata a 10 milioni di euro, valida anche per il prossimo anno con un leggero aumento a 11 milioni di euro. Una bella notizia per Fabregas che potrà dare continuità al progetto senza rinunciare alla sua stella. Un po' meno bella per la Juve, interessata a Brahim Diaz (questa la situazione) e speranzosa che il suo minutaggio con i Blancos possa ridursi sempre meno,
Como, Paz centrale nel progetto Champions
La permanenza di Nico Paz rappresenta un passaggio chiave nella crescita del progetto Como. Il centrocampista offensivo argentino sarà uno dei riferimenti tecnici della squadra nella prima storica partecipazione alle competizioni europee, con il club che punta a costruire attorno a lui una parte importante del proprio futuro. Il Real Madrid, che mantiene il controllo sul cartellino e una clausola di riacquisto a condizioni prefissate, ha scelto di non intervenire, lasciando così il giocatore in Lombardia per un’ulteriore stagione di crescita. Una decisione che rafforza la posizione del Como sul mercato e permette allo staff tecnico di lavorare con continuità su uno dei talenti più seguiti della rosa. Ma questa scelta potrebbe causare un effetto domino non piacevole per la Juve.