Brahim Diaz, Juve convinta! I due fattori chiave: l'assist mercato e il nemico... decisivo

Real Madrid, la concorrenza...

E, insomma, lì in mezzo la concorrenza è sempre più corposa, con il rischio di dover vedere tante partite dalla panchina nel caso in cui Brahim si ostinasse a voler restare ad allenarsi a Valdebebas. Adesso la situazione è in sospeso perché l’ex milanista è totalmente concentrato sul Mondiale (e fa bene: il Marocco ha davvero ottime carte da giocare) e ha ribadito al suo entourage e al padre di mettere come priorità futura la permanenza in Spagna. Ecco, la Juve fa bene a tenere i contatti con il papà del giocatore perché il rapporto con il figlio è strettissimo e lui è centrale nelle scelte professionali di Brahim.