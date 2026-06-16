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Nico Gonzalez, dalla Spagna sicuri: “C’è una data chiave per Juve e Atletico”

Le novità sul futuro dell'argentino dopo il suo anno in prestito a Madrid
3 min
nico gonzalezjuveatletico madrid

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe trasformarsi in uno dei dossier più delicati delle prossime settimane. L'esterno argentino ha concluso la sua esperienza in prestito all'Atlético Madrid senza raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l'obbligo di riscatto da 32 milioni di euro, complice una stagione condizionata dagli infortuni. Nonostante ciò, il giocatore avrebbe lasciato il Metropolitano con la speranza di fare ritorno a Madrid, forte della stima di Diego Simeone e della volontà del club spagnolo di valutare una nuova operazione. Con il passare delle settimane, però, la situazione si sarebbe complicata. La Juventus (interessata a Sorloth), infatti, potrebbe decidere di reinserire il classe 1998 nel progetto tecnico per la prossima stagione, rendendo più difficile un eventuale trasferimento, come riportato da Marca.

Simeone spinge per il ritorno di Nico Gonzalez

Nel corso della sua esperienza con i Colchoneros, Nico Gonzalez avrebbe conquistato la fiducia di Simeone grazie alla sua duttilità tattica e al suo spirito combattivo. Capace di giocare su entrambe le corsie offensive, da esterno o da ala, l'argentino rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito al tecnico dell'Atlético. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno nella capitale spagnola. Secondo le indiscrezioni spagnole, sarebbe disposto persino a ridurre il proprio ingaggio del 20% pur di proseguire l'avventura in biancorosso, confermando il gradimento per l'ambiente e per il progetto tecnico madrileno.

 

 

Il nodo economico e la posizione della Juventus

La trattativa, tuttavia, ruoterebbe attorno all'aspetto economico. L'Atletico avrebbe sempre considerato elevata la cifra di 32 milioni di euro prevista nell'accordo iniziale, puntando a una valutazione più contenuta, sui 26 milioni. Una possibilità che potrebbe però svanire con l'avvicinarsi del 30 giugno, data oltre la quale le condizioni favorevoli ipotizzate finora non sarebbero più valide. Una posizione che potrebbe rafforzare il potere negoziale del club bianconero, soprattutto alla luce dell'interesse manifestato dagli spagnoli. Per la dirigenza madrilena si profila dunque una scelta delicata: affondare il colpo nelle prossime settimane o orientarsi verso profili alternativi sul mercato.

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