Nico Gonzalez, dalla Spagna sicuri: “C’è una data chiave per Juve e Atletico”

Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe trasformarsi in uno dei dossier più delicati delle prossime settimane. L'esterno argentino ha concluso la sua esperienza in prestito all'Atlético Madrid senza raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare l'obbligo di riscatto da 32 milioni di euro, complice una stagione condizionata dagli infortuni. Nonostante ciò, il giocatore avrebbe lasciato il Metropolitano con la speranza di fare ritorno a Madrid, forte della stima di Diego Simeone e della volontà del club spagnolo di valutare una nuova operazione. Con il passare delle settimane, però, la situazione si sarebbe complicata. La Juventus (interessata a Sorloth), infatti, potrebbe decidere di reinserire il classe 1998 nel progetto tecnico per la prossima stagione, rendendo più difficile un eventuale trasferimento, come riportato da Marca.