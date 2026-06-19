Ritorno di fiamma Juve, l'ultima idea mercato: ecco il "deluso" per cui Spalletti fa un'eccezione

TORINO - Il primo nome è sempre lo stesso e difficilmente cambierà nelle prossime settimane: Brahim Diaz. Ma il nazionale marocchino, per il momento, dà precedenza al Real Madrid. Vuole andare fino in fondo nella comprensione di quello che sarà il suo ruolo nel nuovo corso targato José Mourinho. Finché non avrà capito con chiarezza quale sarà il suo perimetro d’azione, non si sbilancerà con la Juve. Sì, la destinazione sarebbe certamente gradita, anche perché Luciano Spalletti lo stima tantissimo e avrebbe individuato in lui il profilo adatto per la trequarti. Ma Brahim resta fermo nelle sue intenzioni e rinvia ogni promessa ai bianconeri a data da destinarsi.
Carnevali e le altre piste
Giovanni Carnevali, tuttavia, non può fossilizzarsi su un solo nome. Ecco perché sta battendo anche altre piste. Una di queste è Nicolò Zaniolo. Un ritorno di fiamma, dopo un lungo corteggiamento appartenente al passato. È un’idea.
Stuzzicante alla Continassa: perché è italiano, perché potrebbe agire in più zone del centrocampo e della trequarti e perché si è rilanciato con prepotenza all’Udinese, che l’ha appena riscattato. Anche il Milan, in attesa di capire chi sarà l’uomo a cui verrà affidato il mercato, è alla finestra.
Zaniolo, la situazione
Il motivo? Zaniolo, nel momento in cui il club friulano ha esercitato il riscatto del cartellino dal Galatasaray per appena 5 milioni di euro (i turchi, però, si sono garantiti il 50% sulla futura rivendita), sperava di poter ottenere un adeguamento dell’ingaggio. In Turchia percepiva circa 3 milioni netti all’anno, a Udine l’attuale accordo lo porta a guadagnare 1.2. E Claudio Vigorelli, agente del giocatore, si è sbilanciato sull’umore del suo assistito: “Nicolò si sente amareggiato e deluso dalla dinamica che ha portato a questo riscatto”. Una bella crepa, preludio di nuovi contatti con l’Udinese: Zaniolo confida di arrivare a circa 2 milioni netti di stipendio. Ma l’accordo, al momento, è tutt’altro che raggiunto. La Juve, in questo scenario, può inserirsi. Anche perché il prezzo del classe ‘99 - 5 gol e 5 assist nell’ultimo campionato - ingolosisce non poco: per i friulani vale circa 15-20 milioni.
Adzic e Daffara possibili contropartite
I rapporti tra Udinese e Juve sono buoni e un’intesa si può trovare anche con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. A Gianluca Nani piacciono Adzic e Daffara, per esempio, giovani che hanno bisogno di una vetrina importante nel massimo campionato. In più, Zaniolo a Torino verrebbe di corsa: per giocare nella squadra che tifa sin da bambino, per per trovare una rivincita in una big dopo le burrascosa storia d’amore con la Roma e anche per riconquistare con forza una Nazionale che nel periodo dei playoff contro la Bosnia avrebbe meritato per l’ottimo rendimento con l’Udinese.
Spalletti, il pensiero su Zaniolo
Pure Spalletti è fermamente convinto dalle potenzialità di Zaniolo, maturato anche a livello di mentalità. Prima di tutto, però, il ragazzo vuole ridiscutere l’accordo in essere fino a giugno 2029 con l’Udinese. Un club col quale sente di essere in debito di riconoscenza per averlo rimesso in carreggiata in Serie A. Dopodiché, prenderà in esame qualsiasi ipotesi. La Juve rientra nella sfera delle realtà che osservano con interesse gli sviluppi della vicenda. Allo stesso tempo, tiene vivo il nome di Albert Gudmundsson della Fiorentina. Tutti piani B a Brahim Diaz, unico vero sogno di mercato. Per lui - ma solo per lui - Spalletti è disposto ad aspettare persino fino ad agosto.
TORINO - Il primo nome è sempre lo stesso e difficilmente cambierà nelle prossime settimane: Brahim Diaz. Ma il nazionale marocchino, per il momento, dà precedenza al Real Madrid. Vuole andare fino in fondo nella comprensione di quello che sarà il suo ruolo nel nuovo corso targato José Mourinho. Finché non avrà capito con chiarezza quale sarà il suo perimetro d’azione, non si sbilancerà con la Juve. Sì, la destinazione sarebbe certamente gradita, anche perché Luciano Spalletti lo stima tantissimo e avrebbe individuato in lui il profilo adatto per la trequarti. Ma Brahim resta fermo nelle sue intenzioni e rinvia ogni promessa ai bianconeri a data da destinarsi.
Carnevali e le altre piste
Giovanni Carnevali, tuttavia, non può fossilizzarsi su un solo nome. Ecco perché sta battendo anche altre piste. Una di queste è Nicolò Zaniolo. Un ritorno di fiamma, dopo un lungo corteggiamento appartenente al passato. È un’idea.
Stuzzicante alla Continassa: perché è italiano, perché potrebbe agire in più zone del centrocampo e della trequarti e perché si è rilanciato con prepotenza all’Udinese, che l’ha appena riscattato. Anche il Milan, in attesa di capire chi sarà l’uomo a cui verrà affidato il mercato, è alla finestra.