Ritorno di fiamma Juve, l'ultima idea mercato: ecco il "deluso" per cui Spalletti fa un'eccezione

TORINO - Il primo nome è sempre lo stesso e difficilmente cambierà nelle prossime settimane : Brahim Diaz . Ma il nazionale marocchino, per il momento, dà precedenza al Real Madrid. Vuole andare fino in fondo nella comprensione di quello che sarà il suo ruolo nel nuovo corso targato José Mourinho . Finché non avrà capito con chiarezza quale sarà il suo perimetro d’azione, non si sbilancerà con la Juve. Sì, la destinazione sarebbe certamente gradita, anche perché Luciano Spalletti lo stima tantissimo e avrebbe individuato in lui il profilo adatto per la trequarti. Ma Brahim resta fermo nelle sue intenzioni e rinvia ogni promessa ai bianconeri a data da destinarsi.

Carnevali e le altre piste

Giovanni Carnevali, tuttavia, non può fossilizzarsi su un solo nome. Ecco perché sta battendo anche altre piste. Una di queste è Nicolò Zaniolo. Un ritorno di fiamma, dopo un lungo corteggiamento appartenente al passato. È un’idea.

Stuzzicante alla Continassa: perché è italiano, perché potrebbe agire in più zone del centrocampo e della trequarti e perché si è rilanciato con prepotenza all’Udinese, che l’ha appena riscattato. Anche il Milan, in attesa di capire chi sarà l’uomo a cui verrà affidato il mercato, è alla finestra.