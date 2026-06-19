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Amorim punta sul suo pupillo: il Milan bussa in casa Manchester United

Secondo la stampa inglese, il nuovo tecnico rossonero avrebbe già deciso su chi puntare per il mercato
2 min
UgarteMilanAmorim

Con l'annuncio del nuovo tecnico Ruben Amorim, la stagione del Milan può finalmente essere programmata. La rivoluzione voluta da Cardinale tra staff tecnico e dirigenziale potrebbe ripercuotersi anche sulla rosa. Dopo il Mondiale sarà da affrontare sicuramente la questione Rafael Leao, sicuro di andare via prima della Coppa del Mondo e ora in cerca di capire se potrà essere ancora utile il suo contributo con l'allenatore Sporting a guidarlo. Sicuramente servirà anche un centravanti, ma bisognerà seguire anche gli sviluppi della questione Modric, con Ruben Amorim che per il centrocampo vota Manuel Ugarte.

Ugarte obiettivo Milan

Secondo il "Mirror", il neo tecnico del Milan avrebbe indicato nel 25enne centrocampista uruguaiano già allenato allo Sporting e al Manchester United uno dei possibili rinforzi su cui puntare. Ugarte, che i Red Devils avevano acquistato dal Psg nell'estate 2024 per 42 milioni di sterline, non è riuscito a imporsi a Old Trafford e nell'ultima stagione ha collezionato solo 8 presenze da titolare in Premier, finendo fuori dal radar di Michael Carrick. Per Ugarte ora c'è l'impegno in Usa, Canada e Messico con la selezione del ct Bielsa, intanto Amorim sembra averlo messo nel mirino per il futuro centrocampo del Milan.

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