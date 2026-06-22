Calciomercato Serie A: Koopmeiners-Bologna, l'ex Next Gen Juve torna in Italia, Monza guarda al City

Va completandosi il puzzle delle panchine in Serie A. L’ultimo tassello mancante sarà occupato da Ivan Juric, che nelle prossime ore farà la risoluzione del contratto con l’Atalanta (era vincolato fino al 2027). L’ultimo step prima di poter firmare entro mercoledì il contratto biennale (più opzione per il terzo anno) con il Monza, che nel frattempo affiderà la panchina della Primavera a Luciano Vulcano (reduce dall’esperienza al Sunderland ed ex collaboratore tecnico di Stefano Pioli al Milan). I primi colpi biancorossi potrebbero essere il fantasista Claudio Echeverri (Manchester City) e il centrale Francesco Acerbi (in scadenza con l’Inter, ma cercato pure da Genoa e Al Hilal).
Como scatenato
Restando in Lombardia: la settimana che si apre oggi potrebbe essere caratterizzata dal tris di acquisti griffato Como, che prende il centrocampista Luis Milla (sarà pagata la clausola rescissoria da 6 milioni al Getafe) e i terzini Kaiki (arriva per 15 milioni dal Cruzeiro) e Yan Couto (in definizione gli ultimi dettagli relativi al prestito). Previsto a metà settimana un nuovo summit tra Atalanta e Cagliari per portare alle corte di Maurizio Sarri il regista Gianluca Gaetano: affare che si può chiudere intorno ai 15 milioni. Per la fascia destra si avvicina Nicolò Savona dal Nottingham Forest: pronto un quinquennale per l’ex Juve che il ds Cristiano Giuntoli conosce bene dai tempi della comune esperienza in bianconero.
Roma e Napoli protagoniste: rinnovi, Greenwood e il futuro di De Bruyne
Occhio alla posizione di Raoul Bellanova, che piace ad Everton e Nottingham Forest: da non escludere dunque il trasferimento in Premier League per l’ex Toro. Settimana importante pure in casa Roma, dove il nuovo ds Tony D’Amico conta di definire i rinnovi dei big in scadenza il 30 giugno. Fumata bianca in arrivo con Zeki Celik (triennale) e Lorenzo Pellegrini (fino al 2029); mentre per Paulo Dybala vanno limati ancora dei dettagli, anche se permane grande ottimismo. Pronto per la Joya un nuovo accordo fino al 2028 da 2.5 milioni a stagione più vari bonus. In entrata i giallorossi preparano poi l’assalto a Mason Greenwood per l’attacco: pronti circa 50 milioni (bonus compresi) per strappare il sì del Marsiglia, che ne chiede 55; mentre l’attaccante ha già detto sì al quinquennale da 5 milioni a stagione più bonus.
Nel Napoli di Max Allegri (firmerà fino al 2029) potrebbe esserci posto per il rientrante Luca Marianucci (era in prestito al Torino), che potrebbe restare in rosa come quarto centrale; mentre Kevin De Bruyne appare intenzionato a continuare in maglia azzurra. Il Venezia aspetta il sì del terzino Correia (in scadenza col Valencia) ed è a un passo dal centrale Bella-Kotchap (Verona): per l’attacco, sfumato Füllkrug (West Ham), prende quota l’idea Federico Bonazzoli (Cremonese). Tra i pali invece può arrivare Lorenzo Montipò (Verona).
Serie A, Bologna e Cagliari: portieri, difensori e trattative in corso
Due portieri di Serie A nel mirino dei club stranieri: il giapponese Zion Suzuki può lasciare il Parma ed è contesto da Aston Villa (in vantaggio) e Leeds; mentre Elia Caprile del Cagliari ha attirato le attenzioni di Besiktas e Feyenoord. Restando in tema di estremi difensori: il Bologna insiste per Wladimiro Falcone (Lecce); mentre come esterno offensivo piace parecchio Jaden Philogene dell’Ipswich. I rossoblù poi sono al lavoro per portare in Italia un fratello d’arte: Perr Koopmeiners dell’AZ Alkmaar.
In uscita dal club di Joey Saputo resta invece il centrale Jhon Lucumì (c’è la clausola rescissoria da 28 milioni valida dall’1 al 15 luglio) che piace a Juventus e Bournemouth: come possibile sostituto stuzzica Alessandro Circati del Parma. Da una squadra rossoblù all’altra: il Cagliari ha avviato i dialoghi col Pisa per il mediano Michael Aebischer e valuta di confermare per un altro anno in rossoblù l’attaccante Andrea Belotti. Può invece lasciare la Sardegna il centrale Yerry Mina che ha ricche offerte esotiche da formazioni brasiliane e arabe. Infine il Frosinone è vicinissimo a riportare l’esterno offensivo Antonio Fiori (Mantova) in gialloazzurro.
Va completandosi il puzzle delle panchine in Serie A. L’ultimo tassello mancante sarà occupato da Ivan Juric, che nelle prossime ore farà la risoluzione del contratto con l’Atalanta (era vincolato fino al 2027). L’ultimo step prima di poter firmare entro mercoledì il contratto biennale (più opzione per il terzo anno) con il Monza, che nel frattempo affiderà la panchina della Primavera a Luciano Vulcano (reduce dall’esperienza al Sunderland ed ex collaboratore tecnico di Stefano Pioli al Milan). I primi colpi biancorossi potrebbero essere il fantasista Claudio Echeverri (Manchester City) e il centrale Francesco Acerbi (in scadenza con l’Inter, ma cercato pure da Genoa e Al Hilal).
Como scatenato
Restando in Lombardia: la settimana che si apre oggi potrebbe essere caratterizzata dal tris di acquisti griffato Como, che prende il centrocampista Luis Milla (sarà pagata la clausola rescissoria da 6 milioni al Getafe) e i terzini Kaiki (arriva per 15 milioni dal Cruzeiro) e Yan Couto (in definizione gli ultimi dettagli relativi al prestito). Previsto a metà settimana un nuovo summit tra Atalanta e Cagliari per portare alle corte di Maurizio Sarri il regista Gianluca Gaetano: affare che si può chiudere intorno ai 15 milioni. Per la fascia destra si avvicina Nicolò Savona dal Nottingham Forest: pronto un quinquennale per l’ex Juve che il ds Cristiano Giuntoli conosce bene dai tempi della comune esperienza in bianconero.