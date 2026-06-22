Calciomercato Serie A: Koopmeiners-Bologna, l'ex Next Gen Juve torna in Italia, Monza guarda al City

Due portieri di Serie A nel mirino dei club stranieri: il giapponese Zion Suzuki può lasciare il Parma ed è contesto da Aston Villa (in vantaggio) e Leeds; mentre Elia Caprile del Cagliari ha attirato le attenzioni di Besiktas e Feyenoord. Restando in tema di estremi difensori: il Bologna insiste per Wladimiro Falcone (Lecce); mentre come esterno offensivo piace parecchio Jaden Philogene dell’Ipswich. I rossoblù poi sono al lavoro per portare in Italia un fratello d’arte: Perr Koopmeiners dell’AZ Alkmaar.

In uscita dal club di Joey Saputo resta invece il centrale Jhon Lucumì (c’è la clausola rescissoria da 28 milioni valida dall’1 al 15 luglio) che piace a Juventus e Bournemouth: come possibile sostituto stuzzica Alessandro Circati del Parma. Da una squadra rossoblù all’altra: il Cagliari ha avviato i dialoghi col Pisa per il mediano Michael Aebischer e valuta di confermare per un altro anno in rossoblù l’attaccante Andrea Belotti. Può invece lasciare la Sardegna il centrale Yerry Mina che ha ricche offerte esotiche da formazioni brasiliane e arabe. Infine il Frosinone è vicinissimo a riportare l’esterno offensivo Antonio Fiori (Mantova) in gialloazzurro.