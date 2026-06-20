Lucumi-Juve, la clausola non spaventa: c'è una contropartita a sorpresa per convincere il Bologna

Ecco, ma le cifre? La Juventus ragiona su un esborso di 18 milioni, esattamente 10 in meno della clausola di cui sopra, depotenziata dalla possibilità del difensore di andarsene “a zero” tra un anno e di poter firmare già a gennaio con un nuovo club. Le indiscrezioni, tra l’altro, riferiscono anche di un gradimento del colombiano per un trasferimento alla Juve e non c’è bisogno invece di indiscrezioni per sapere che morde il freno per salutare Bologna: nello scorso mercato estivo aveva accettato il Sunderland ma i due club non trovarono l’accordo.

A Torino, però, non vogliono incrinare gli ottimi rapporti che intercorrono con il Bologna e, così, nella trattativa è stato inserito anche il trasferimento in rossoblù di Fabio Miretti che i bianconeri valutano intorno ai 12 milioni. Ecco che con il cartellino del centrocampista, peraltro molto richiesto in Serie A, la trattativa potrebbe davvero andare a dama con buona pace di clausole e scadenze di contratto. La fretta bianconera, oltre che motivata dalla volontà di tenere sereno Spalletti, è anche indotta dalla variabile-Mondiale: Lucumi ha già esordito bene con la Colombia e una ulteriore vetrina potrebbe ingolosire altri club più agguerriti. Il Bologna, comunque, è ben disposto e si ragiona anche sul ripristino dello scambio di prestiti tra Holm e Joao Mario. Cortesie da buon vicinato in preparazione dello scambio più sostanzioso.

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