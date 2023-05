Hojlund, Premier all'assalto Atalanta: Manchester United in pole

La Premier League prepara l'assalto a Rasmus Hojlund con il Manchester United in pole per accaparrarsi le prestazione dell'attaccante dell'Atalanta. Secondo i media inglesi, il gioiellino danese della Dea sarebbe nel mirino dei Red Devils che in estate vorrebbero portarlo ad Old Trafford insieme ad Harry Kane. Ten Hag, dopo la sua prima annata con lo United, è intenzionato a trovare l'attaccante giusto per la fase realizzativa, punto debole di questa stagione. Oltre a Kane, lo United sarebbe intenzionato a sborsare circa 40 milioni per strappare Hojlund da Bergamo. Con le sette reti in 29 partite sotto la guida di Gasperini, il classe 2003 ha attirato l'attenzione anche a livello internazionale, segnando cinque gol in quattro presenze con la Danimarca e mettendo in mostra le sue abilità in area di rigore.