Calciomercato Atalanta, Gasperini: "Hojlund non so se resta". Su Scalvini...

Chiuso lo scorso campionato al quinto posto a quota 64 punti, l' Atalanta prepara la nuova stagione, che la vedrà impegnata anche in Europa League , in ritiro in Valseriana . Da qui il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini , ai microfoni di Sky ha parlato di mercato e dei due gioiellini, Hojlund e Scalvini , osservati speciali di questa sessione di trasferimenti.

"Il mercato è imprevedibile, sinceramente non so se Hojlund rimane. Trovare un nuovo Scalvini non è facile: di sicuro l'Atalanta vive di valorizzazione e vendita dei prodotti del suo settore giovanile", ha sottolineato l'allenatore piemontese.

Atalanta, Gasperini su Hojlund

"Hojlund, tra i giovani emergenti nel suo ruolo, è fra i primissimi in Europa - ha spiegato l'allenatore dei bergamaschi -. ll mercato è imprevedibile ed è aleatorio anche per le cifre importantissime che raggiungono giocatori come lui. Da un po' d'anni la preparazione estiva si fa nell'incertezza su chi resta e chi se ne va, anche per la presenza di non pochi prestiti di rientro".