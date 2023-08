Scamacca-Atalanta, attaccante in viaggio verso l'Italia: visite e firma

Gianluca Scamacca ha scelto l'Atalanta e nella giornata odierna arriverà in Italia. L'attaccante ex Sassuolo è pronto a tornare in Serie A dopo un anno vissuto tra alti e bassi al West Ham in Premier League. Alcuni infortuni, specie nel finale di stagione, non gli hanno permesso di essere decisivo nelle sfide clou come la finale di Conference League vinta dagli Hammers contro la Fiorentina.