Atalanta, Latte Lath ai saluti: c'è il Middlesbrough

BERGAMO - Emmanuel Latte Lath è prossimo a lasciare l'Atalanta per il Middlesbrough, squadra di Championship inglese. L'attaccante di origini ivoriane classe 1999 non è stato convocato per l'amichevole di stasera a Cesena contro la Juventus. Cinque milioni più uno di bonus il prezzo della cessione a titolo definitivo, che sarà ufficializzata entro lunedì.

Prodotto del settore giovanile nerazzurro (un titolo nazionale e una supercoppa Under 17 nel 2016), Latte era reduce da un'ultima stagione in prestito, al San Gallo in Svizzera, dopo ha messo a segno 16 gol tra campionato (14) e coppa nazionale. In precedenza, dopo 3 presenze in prima squadra in Coppa Italia contro Cremonese (11 agosto 2016), Pescara (30 novembre 2016) e Juventus (11 gennaio 2017) segnando l'ultimo gol nella sconfitta per 3-2 nell'ottavo di finale in casa della Juventus, Latte aveva vestito sempre a titolo temporaneo le maglie di Pescara (solo Primavera), Pistoiese, Carrarese, Imolese, Pianese, Pro Patria e Spal.

Diretta Juventus-Atalanta, dove vederla e probabili formazioni