Holm-Atalanta, accordo con lo Spezia: la formula dell'affare

Emil Holm è pronto a tornare in Serie A dopo la retrocessione dello Spezia della scorsa stagione. L'Atalanta , infatti, ha bruciato la concorrenza delle altre squadre ( Napoli, Juve, Brighton ) per portare alla corte di Gasperini l'esterno svedese, visto anche l'imminente uscita di Soppy , molto vicino al Torino nell'ambito dello scambio con Buongiorno , direzione Bergamo, in cui si prevede anche l'inserimento di Zapata e soldi a favore dei granata (circa 17 milioni).

Dunque niente Juventus per Holm, l'esterno era nelle idee di Manna e Giuntoli come rinforzo per la corsia destra dei bianconeri ma per il momento i dirigenti della Vecchia Signora hanno scelto di puntare sui propri giovani: le risposte di Cambiaso e dare in prestito Kaio Jorge, Soulé e Barrenechea al Frosinone senza venderli per far cassa. L'Atalanta ha chiuso la trattativa con lo Spezia e in giornata il ragazzo è atteso per le visite mediche.

Holm-Atalanta, i dettagli

Innesto importante per Gasperini perché anche nella passata stagione, Emil Holm, ha dimostrato di poter essere un giocatore interessante, salvo poi fermarsi per problemi fisici che l'hanno tenuto fuori per diverse partite. Ora la nuova avventura con la maglia dell'Atalanta, uno step di crescita importante per il classe 2000 dopo l'assaggio di Serie A con i liguri. I nerazzurri hanno chiuso l'operazione sulla base di un prestito oneroso a 2,5 milioni con diritto di riscatto che è stato fissato a 8,5.