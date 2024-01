"Zirkzee, mossa Arsenal e richieste Bologna: dall'Inghilterra sono sicuri"

La stagione sin qui di Joshua Zirkzee è stata estemamente positiva. La sua crescita rispetto all'anno scorso è stata esponenziale dovuta anche alla continuità e al maggior minutaggio. Thiago Motta , ultimamente ha parlato di lui in conferenza , ha intravisto in lui grandi potenzialità tanto da lasciar partire Arnautovic in estate dopo la richiesta dell' Inter . Il tecnico ha messo l'ex Bayern Monaco al centro del suo gioco e la sua fiducia è stata ripagata con prestazioni e gol: otto centri e ben 4 assist sin qui in 22 presenze tra campionato e Coppa Italia. Numeri importanti per il centravanti olandese e ora su di lui hanno messo gli occhi anche le big d'Europa, tra cui l' Arsenal .

Zirkzee, l'Arsenal ci prova

Dall'Inghilterra è arrivata la notizia secondo cui Arteta avrebbe meglio gli occhi sull'attaccante del Bologna. I Gunners hanno seguito la prima parte di stagione di Zirkzee e l'hanno segnato tra gli obiettivi di mercato. Un'operazione difficile, secondo quanto riportato dal The Telegraph, per due motivi: il primo perché il club inglese ha speso già oltre 200 milioni in estate, mentre il secondo è per le richieste degli emiliani. La società di Saputo ha messo un valore di oltre 50 milioni per il cartellino del suo centravanti, cifre difficili da accontentare anche per l'Arsenal. Ecco dunque la possibilità di virare su altri obiettivi, tra cui un ex Roma...