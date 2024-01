Motta su Zirkzee: “Nervoso? Sa cosa fare”. Poi esalta un giovane

Bologna-Genoa, le dichiarazioni di Motta

Thiago Motta ha presentato il Genoa e le sue caratteristiche: "E' una squadra capace di trasformarsi, inizia a cinque e magari finisce a quattro. Poi dà pochi punti di riferimento con Gudmundsson. Noi dovremo continuare a fare il nostro gioco, dominando la partita in alcuni moment e adattandoci alla situazione in altri. Dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo e determinazione". Su Zirkzee nervoso dopo la partita con l'Udinese: "Se gli ho detto qualcosa? No, niente. È un ragazzo per bene che vuole vincere, è ancora giovane, sa dove mettere la sua energia per aiutare sé stesso e il gruppo". L'allenatore ha parlato anche del giovane Urbanski: "Può giocare esterno anche se non è il suo ruolo di base. Sarà sempre usato dove merita, so che all'interno può rendere di più, ma anche sulla fascia sa come muoversi, sta crescendo molto. Fisico leggero? Non penso, non sarà mai come un Fabbian per esempio. Ma a San Siro contro l'Inter ha fatto più di 16 kilometri, sempre in movimento, con grande lucidità. Ha un futuro promettente davanti, dipenderà solo da lui".

Sulle scelte di campo: "Orsolini vedremo se farlo partire dall'inizio o a gara in corso. Karlsson ancora non è a disposizione per questa partita. Orso ha responsabilità diverse, deve dare il suo contributo alla squadra". Infine sul suo passato in rossoblu: "A Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Sono stato sempre bene, fin dal momento che sono arrivato. Dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi hanno dato, come io ho dato sempre tutto a loro".