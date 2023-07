Parisi, Juve attenta alla concorrenza: c'è l'offerta della Fiorentina

FIRENZE - La Fiorentina prova ad accendere il proprio mercato e lo fa con un ritorno di fiamma per Fabiano Parisi . Il difensore classe 2000 dell’Empoli è da mesi sotto i riflettori del club viola che considera il calciatore economicamente caro, ma anche uno dei profili più interessanti del nostro campionato. In passato alla fine la trattativa non è mai decollata ma questa volta viene fatto un nuovo tentativo per una cifra di 12 milioni di euro (10 + 2 di bonus). La concorrenza sul giocatore è alta, però la Fiorentina vuole giocarsi tutte le proprie carte per provare a concludere, anche se sa che il club di Fabrizio Corsi lo farà partire soltanto se l’offerta sarà considerata giusta, visto che non ha bisogno di fare cassa dopo il tesoretto messo da parte con la cessione di Guglielmo Vicario in Premier League . La Fiorentina guarda inoltre in Germania con diversi protagonisti della Bundesliga .

Fiorentina, idee Christensen e Demirbay

A Dodi Lukebakio nelle ultime ore si è aggiunto Oliver Christensen, 24enne portiere danese dell’Hertha Berlino, proprio la stessa società di appartenenza dell’esterno d’attacco che i viola stanno monitorando ormai da settimane. I dirigenti viola potrebbero anche intavolare una trattativa doppia, anche perché entrambi vorrebbero lasciare la formazione di Berlino che è appena retrocessa e gradirebbero cambiare squadra e perfino campionato. Il numero uno danese è un profilo che piace e che andrebbe ad affiancare Pietro Terracciano che è già in rosa. L’altro nome interessante per il centrocampo è Kerem Demirbay, 30 anni del Bayer Leverkusen. È in scadenza nel giugno del 2024 e, senza rinnovo, la Fiorentina potrebbe approfittare della situazione da un punto di vista economico e convincerlo ad approdare nella nostra serie A. Con 5 milioni di euro potrebbe essere viola, mentre è molto più costoso l’altro profilo che interesserebbe ai viola ovvero il corteggiatissimo Morten Hjulmand per il quale il Lecce non vorrebbe meno di 20 milioni.

Fiorentina, in attacco Dia è il preferito

Tornando in Italia, in attacco il preferito è sempre Boulaye Dia che fino al 20 luglio ha una clausola a prezzo bloccato di 25 milioni. La Salernitana vorrebbe che nessuno la esercitasse per poi magari venderlo dopo quella data a un prezzo superiore oppure addirittura trattenerlo. In uscita invece dal Marocco sono convinti che a breve arriverà un’offerta per Amrabat da parte dell’Al-Ahli, club saudita neo promosso che non avrebbe problemi a comprare il centrocampista alla cifra di 30 milioni come richiesto dalla Fiorentina. Sempre in Arabia Saudita interesserebbe Ikoné, questa volta alla società Al Ettifaq. Serve in entrambi i casi l’accordo con i calciatori per l’ingaggio e il trasferimento, dopodiché dovrebbero trovare un’intesa le due società. Tutto è in fase di evoluzione. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato la partecipazione alla “Sela Cup”, test internazionale, che si disputerà al St.James’ Park di Newcastle, club che organizza l’evento. Oltre agli inglesi padroni di casa, ci saranno anche Nizza e Villarreal. La squadra viola scenderà in campo sabato 5 agosto alle 15.30 (ora locale) contro il Newcastle mentre domenica 6 affronterà alle 14 il Nizza. La formula, per come è studiata, non prevede la sfida dei viola agli spagnoli.