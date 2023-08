Castrovilli torna alla Fiorentina: non ha passato le visite col Bournemouth

Era tutto fatto per Castrovilli al Bournemouth con il giocatore volato nella giornata di ieri, venerdì 4 agosto, in Inghilterra per sostenere le visite mediche. Un affare da 12 milioni più bonus che però è saltato, perché il classe '97 non ha superato le visite mediche per alcuni dubbi relativi alla stabilità del ginocchio.

In giornata il centrocampista tornerà in Italia e da lunedì si riaggregherà alla formazione di Italiano per proseguire la preparazione con la viola. Frecciata al club inglese della società nella nota: "avendo superato in Italia tutte le visite mediche necessarie per lo svolgimento dell’attività agonistica". Nonostante il mancato rinnovo vista la scadenza del contratto nel 2024, ora il suo futuro potrebbe di nuovo essere con la Fiorentina: senza dubbio una soluzione in più per il tecnico dei viola Vincenzo Italiano che in questo pre campionato sta avendo grandi soddisfazioni da Arthur, autore di prestazioni di grande livello.