De Winter con Dragusin e Vogliacco? Il Genoa sogna una difesa da Juventus

Vogliacco e Dragusin, cresciuti con la Vecchia Signora, già nella passata stagione in B hanno affinato la loro intesa. A loro due potrebbe aggiungersi De Winter, che è al centro del mercato, piace al Genoa e potrebbe essere sacrificato dal club bianconero per fare cassa.

Il Genoa monitora De Winter

Il belga non ha giocato neanche un minuto nell'amichevole della Juventus contro il Milan e questo potrebbe essere un indizio sul suo futuro che potrebbe dunque essere ancora una volta lontano da Torino. I bianconeri intanto si sono già mossi per chiudere la trattativa per un giovane talento, Facundo Gonzelez, classe 2003 del Valencia B, che ha vinto il Mondiale U20 con l'Uruguay. In prestito all'Empoli lo scorso anno, De Winter ha ben figurato, migliorando in un campionato come la Serie A. Ora però il suo futuro è in bilico: la richiesta del club per cederlo è di circa 15 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe andare in porto anche sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il difensore piace a diverse squadre: Frosinone, Udinese, Everton e Lille, ma il Genoa sembra in vantaggio.