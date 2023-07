De Winter, Nicolussi, Miretti, Iling: i giovani fanno il mercato Juve

Un’impresa per nulla banale, però, soprattutto tra gli elementi con qualche anno d’esperienza in più sulle spalle. Come l’ormai ex capitano Leonardo Bonucci, escluso persino dalla tournée americana, ma comunque intenzionato a stazionare alla Continassa in assenza di un’alternativa convincente. Come Alex Sandro, che i bianconeri hanno provato a cedere senza successo prima di partire per gli Stati Uniti. Mica un dettaglio secondario: da soli, l’azzurro e il brasiliano, pesano a libro paga per oltre 23 milioni di euro lordi a stagione. E quanto loro incide anche Wojciech Szczesny, al centro di un timido interesse del Bayern Monaco.

Operazioni verdi

Discorso differente, al contrario, per i tanti giovani sfornati negli ultimi anni dal progetto Next Gen ed esibiti da Allegri sul massimo palcoscenico. In questo caso gli attestati di stima e le manifestazioni d’interesse fioccano, come testimonia anche il tesoretto finora messo da parte: i soli giocatori riscattati sono stati Kulusevski e Dragusin, l’ultima cessione porta invece il nome di Turco, volato a Salisburgo per 4 milioni. Giovani e giovanissimi, appunto. E la lista, naturalmente, è destinata ad allungarsi. Il prossimo nome dovrebbe essere quello di Koni De Winter, spinto lontano da Torino anche dall’imminente arrivo dell’uruguaiano Facundo Gonzalez: il belga classe 2002 piace a Frosinone e Udinese, Everton e Lille, ma il Genoa pare in dirittura d’arrivo con una giocata d’anticipo. La quota d’esperienza per la difesa di Gilardino potrebbe essere assicurata da D’Ambrosio, così la nota più fresca pare destinata in capo all’ex Empoli: trattative in corso per definire un prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati parametri.