Miretti ha mercato, la Juve ragiona sul futuro: la lista delle pretendenti

Si allunga la lista delle pretendenti: gli occhi di tante squadre di Serie A sono su Fabio Miretti, gioiellino della Juventus, passato in undici stagioni dalle giovanili alla Champions con un’ascesa vertiginosa due stagioni fa, quando Massimiliano Allegri lo ha aggregato in prima squadra, confermandosi nella passata annata, anche se ha avuto una forte concorrenza interna. E adesso lo cercano un po’ da tutta Italia, ma sul suo futuro aleggia una grande incertezza perché la Juventus non ha ancora deciso se separarsi da lui ed, eventualmente, con quale formula.