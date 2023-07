Juve, sprint Gonzalez e gli scenari per De Winter. Per Montero ecco Gil

La Juventus si conferma attentissima ai principali talenti in circolazione e nel fine settimana definirà l’ acquisto del miglior difensore dell’ultimo Mondiale Under 20, ovvero l’uruguaiano Facundo Gonzalez . Il classe 2003 del Valencia ha sfruttato alla grande la ribalta iridata per meritarsi le attenzioni dei principali club italiani e spagnoli. Sulle sue tracce nelle ultime settimane c’erano, infatti, Milan, Betis Siviglia e Villarreal.

Senza dimenticare una società ambiziosa come la Salernitana , pronta a fare un investimento significativo per accaparrarsi il centrale di Montevideo. A spuntarla però é stata la Juventus, che ha sfruttato gli ottimi rapporti con l’ agente del ragazzo, Martin Guastadisegno (cura anche gli interessi di un altro gioiellino bianconero come Matías Soulé ) per mettere la freccia e piazzare il sorpasso decisivo sulle concorrenti.

Facundo Gonzalez alla Juve: quando farà le visite mediche

Nel weekend Juve e Valencia definiranno gli ultimi dettagli di un’operazione da circa 3 milioni, con gli spagnoli che manterranno una percentuale sul cartellino in caso di futura rivendita. Per Gonzalez pronto un contratto quinquennale insieme alla chance di provare a convincere Allegri a tenerlo in prima squadra come sesto centrale. Facundo però dovrà aspettare la fine della tournée negli Stati Uniti per conoscere i nuovi compagni juventini. Il suo sbarco alla Continassa avverrà, invece, a inizio settimana per le consuete visite mediche di rito. Il primo step dell’avventura in bianconero, anche se qualche società ha già fatto uno squillo a Giuntoli e Manna per un eventuale prestito annuale. Se ne riparlerà nel mese di agosto.

