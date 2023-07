Facundo Gonzalez, Juve vicina al blitz per il campione del mondo Under 20

Cresciuto nelle giovanili del Vista Alegra e dell'Espanyol, è stato acquistato dal Valencia nell'estate del 2019 e dopo aver giocato per la formazione U18 e U19 è finito nella seconda squadra del club spagnolo.

Facundo Gonzalez a un passo dalla Juve: caratteristiche e cosa ha vinto

193 centimetri, fa della fisicità uno dei sui punti di forza. Nel giro della nazionale Celeste da circa un anno, grazie alle sue prestazioni è stato convocato per il Mondiale U20 vinto in finale proprio contro l'Italia. Bloccato grazie a un blitz, per la prossima settimana è prevista la chiusura. Restano da limare alcuni dettagli, dopodiché toccherà capire se Allegri deciderà di tenerlo in rosa o lo manderà in prestito.