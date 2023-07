De Winter, 5 club europei su di lui ma la Juve può tenerlo. E Pellegrini...

Il blitz del Bournemouth su Milos Kerkez rischia di diventare un assist inaspettato per la Juventus . La Lazio, infatti, da settimane aveva messo nel mirino il terzino sinistro ungherese, trovando anche con gli agenti del calciatore l’accordo per un quinquennale.

Gli inglesi però ieri hanno chiuso l’accordo per 17 milioni anche con l’AZ Alkmaar e contano nelle prossime ore di formalizzare l’acquisto del laterale cresciuto nel vivaio milanista. La mossa delle Cherries rappresenta proprio una ciliegina per il mercato in uscita dei bianconeri.

Mercato Juve, Pellegrini e la Lazio

Claudio Lotito, infatti, per accontentare le richieste di Maurizio Sarri ora sarà costretto a tornare alla carica con la Juventus per Luca Pellegrini, che già nell’ultimo semestre ha indossato la maglia biancoceleste. Quella che ha sempre sognato da bambino. Ecco perché il classe 1999 ha detto ai suoi agenti di dare priorità al ritorno nella Capitale. La sua prima scelta era e resta la Lazio, per la quale sarebbe disposto anche a spalmare l’ingaggio (3 milioni a stagione fino al 2025). Un sacrificio d’altronde l’aveva già fatto lo scorso gennaio per favorire il ritorno in Italia dopo la prima parte di stagione vissuta in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte. Sarri lo apprezza, ma lo scoglio è rappresentato dalla formula attraverso la quale impostare l’operazione. I dirigenti laziali rivogliono Pellegrini in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni senza alcun vincolo, che possa tramutarlo in un acquisto a titolo definitivo. Soluzione sgradita dalle parti della Continassa, dove spingono invece per inserire un obbligo di riscatto al raggiungimento di alcune condizioni legate, ad esempio, alle presenze e alla qualificazione in Champions League dei biancocelesti.