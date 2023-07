La Giovine Juve: il tesoro bianconero tra mercato, conferme e tournée Usa

La Juve ha una rosa extralarge, ragione per cui Giuntoli e Manna sono al lavoro per ridurre l'organico a disposizione di Allegri e, soprattutto, i costi che ne derivano. Tra conferme, esuberi di rientro dai prestiti, possibili promozioni dalla Next Gen e talenti in uscita dalla Primavera, il club bianconero vanta sostanzialmente due rose a disposizione.

Molti i giovani prospetti che cercano spazio e che già si stanno mettendo in mostra in questi giorni alla Continassa: i loro destini si decideranno nelle prossime settimane. Qualcuno potrà giocarsi le sue chance nel tour negli Usa. Vediamo la loro situazione uno per uno.

I giovani Juve, classe 2000

Andrea Cambiaso

Nella giornata di giovedì si è appreso dell'interessamento del Milan per lui. Il terzino nato a Genova ha preso parte all'Europeo Under 21, perciò non ha ancora raggiunto i propri compagni in ritiro alla Continassa. La Juventus tiene in grande considerazione Cambiaso, abile con entrambi i piedi anche se predilige giocare sulla fascia sinistra, e valuta il calciatore 25 milioni di euro. Con l'addio di Cuadrado e De Sciglio infortunato, in questo momento il club bianconero è scoperto sulla fascia destra, dove può agire il solo Weah. Cambiaso piace, ha mercato, anche in virtù della sua ottima stagione disputata con la maglia del Bologna.

Hans Nicolussi Caviglia

La Salernitana lo rivorrebbe, dopo la seconda parte di stagione in prestito al club granata: con Nicola aveva avuto un ottimo impatto e trovato continuità, mentre con l'arrivo di Paulo Sousa è sceso nelle gerarchie (una sola volta di titolare, contro il Torino all'Olimpico). Intanto si allena alla Continassa e il suo futuro può dipendere anche da altri affari sulla rotta Torino-Salerno: Nicolussi-Caviglia non è l'unico giovane bianconero che piace al ds Morgan De Sanctis.