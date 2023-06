La Juve nel futuro: dai rinnovi di Huijsen e Nonge al primo colpo U19

Juventus, non solo Kulusevski: i milioni in arrivo dagli altri esuberi

Juventus, Huijsen e Nonge rinnovano

Non a caso, nella giornata di ieri, la Juventus ha blindato alcuni dei suoi diamanti più preziosi. Le intese tra le parti erano definite da tempo, in realtà, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il futuro di Dean Huijsen e di Joseph Nonge Boende sarà ancora a tinte bianconere. I due talenti del settore giovanile, entrambi classe 2005, hanno esteso il proprio accordo con il club bianconero: il centrale olandese fino al 2027, il mediano belga fino al 2026. L’ennesimo e concreto segnale di stima dalla Continassa è dunque arrivato a margine di un’annata in cui, da sotto età persino per l’Under 19, l’ex Malaga e l’ex Anderlecht hanno bruciato le tappe al punto da esordire con i professionisti nella Next Gen. Huijsen, addirittura, ha disputato da titolare in Serie C tutta la seconda parte di stagione, scendendo in campo anche con la prima squadra nelle amichevoli invernali durante la sosta per il Mondiale e trascinando il gruppo di Brambilla fino alla finale di Coppa Italia di categoria, mentre Nonge Boende è stato schierato dal fischio d’inizio per la prima volta a metà marzo. Per entrambi, ora, un’estate che si preannuncia carica di significato: al pari del coetaneo Kenan Yildiz, con cui il club sta allo stesso modo imbastendo i termini del rinnovo di contratto, prenderanno con ogni probabilità parte alla tournée pre-campionato negli Stati Uniti.