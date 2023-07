Calciomercato Juve, Salernitana su Miretti: la proposta. Quando si decide

TORINO - Tu metti le pedine confermate dalla scorsa stagione, gli elementi di rientro da un’annata in prestito, i giovani rampanti in uscita dalla Next Gen. Tu metti tutti insieme e, soltanto nella zona nevralgica del campo, sarà possibile arrivare a una dozzina piena di nomi per il centrocampo della prossima Juventus .

Inevitabile che l’elenco debba essere sfoltito quasi per metà, se non per metà a tutti gli effetti: l’imminente pronuncia dell’Uefa potrebbe portare all’esclusione del club bianconero dalla prossima Conference League, con la logica conseguenza di un organico da “stringere” ulteriormente in vista di una stagione da vivere con un solo impegno a settimana.

Calciomercato Juve, le uscite a centrocampo

Va da sé, insomma, che il capitolo delle uscite in mezzo al campo non possa limitarsi ai nomi di Arthur, McKennie e Zakaria, che pure “pesano” più degli altri a bilancio tra ingaggio e ammortamento. Per questo, negli ultimi giorni, stanno prendendo quota trattative che coinvolgono i giovani bianconeri nel ruolo, talenti in rampa di lancio che fanno gola a mezza Serie A.