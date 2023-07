Soulé, da baby talento a tesoretto: quanto conta di incassare la Juve

Poi, certo, alcuni arrivano ad arricchire la rosa della prima squadra e altri invece salutano strada facendo: dipende dalle offerte sul mercato, dal modulo adottato, dagli incastri del fato. E così, con la Next Gen che produce frutti sempre più succosi, sta iniziando a funzionare anche a Torino.

Juve, occhi sulla Next Gen

Fagioli è ormai una certezza nell’organico di Allegri, Miretti uno dei prospetti più intriganti su scala nazionale almeno. Altri giovani, invece, vivranno quest’estate in bilico tra conferma e cessione: uno è Iling, un altro Soulé. Non che il club nutra dubbi sui loro margini di crescita, ma il bilancio impone oggi delle riflessioni e cedere un prodotto “a chilometro zero” assicura sempre ricche plusvalenze. Ecco, allora, che l’inglese ha diversi estimatori in Premier League. Ecco, arrivando alla stretta attualità, che anche l’argentino ingolosisce realtà di mezza Europa. E una in particolare. Se nelle ultime settimane, in Serie A, si sono fatte avanti il Monza e l’Empoli, infatti, la pretendente più determinata in questo momento pare il Feyenoord.