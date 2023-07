Ranocchia, per il centrocampista della Juventus spunta l'Empoli

La Juventus sta guardando con attenzione al mercato con l'arrivo di Giuntoli . Nuove idee per portare freschezza alla rosa bianconera a disposizione di Allegri . Il primo passo, dopo l'arrivo di Weah , è quello di provare a sfoltire il parco dei circa 40 giocatori a disposizione dell'allenatore in questi primi giorni di ritiro. Tra i giocatori della prima squadra, infatti ci sono anche i tanti rientri dai prestiti oltre a diversi ragazzi di Next Gen e Primavera.

Non solo Sekulov in direzione Cremonese, chi potrebbe salutare la Continassa in vista della prossima stagione è anche Filippo Ranocchia. Rientrato alla base dopo il prestito al Monza, il centrocampista è finito sul taccuino di Accardi per l'Empoli. Il ragazzo avrebbe dato il suo ok al club toscano per il trasferimento e ora la palla dovrebbe passare ai due club per l'intesa finale sulla formula.

Juventus, Ranocchia e l'Empoli

Nella sua prima stagione in Serie A con la maglia del Monza, Ranocchia ha totalizzato 14 presenze e segnato un gol, quello contro il Milan a San Siro. A dicembre ha ricevuto la chiamata di Mancini per lo stage in Nazionale. Al di là dei numeri, sono state le prestazioni fornite dal centrocampista a colpire, soprattutto per la sua intelligenza tattica e le sue qualità in mezzo al campo. Una crescita costante passata anche dall'Under 23(ora Next Gen), dove in due stagioni con la maglia bianconera addosso si è guadagnato il passaggio in Serie B nel Vicenza. Dopo un campionato cadetto positivo a livello personale è arrivata la chiamata dei brianzoli per il primo grande passo nella massima serie.

Qualche giorno fa si è ritrovato alla Continassa per iniziare il ritiro agli ordini di Allegri, ma sul ragazzo ha messo gli occhi l'attento Empoli, club avvezzo all'utilizzo dei giovani. In diversi calciatori negli anni hanno percorso il tragitto Torino-Empoli per crescere: Marchisio, Giovinco, De Winter sono soltanto alcuni dei nomi ai quali presto potrebbe aggiungersi anche quello di Ranocchia.