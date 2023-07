Kaio Jorge, i progetti Juve e il sogno Brasile di Ancelotti: la situazione

"Anche se a volte tutto sembra perduto, Dio ci dà una nuova possibilità di ricominciare". Andando a sbirciare sul profilo Instagram di Kaio Jorge non può che saltare all'occhio questa frase sotto l'immagine dei suoi allenamenti in palestra alla Continassa. L'attaccante brasiliano in questi giorni è ritornato a Torino, insieme a Pogba, Fagioli e De Sciglio , per iniziare ad allenarsi in vista del ritiro, che partirà il 10 luglio, agli ordini di Allegri .

Dopo 16 mesi è pronto per rimettersi in condizione perché il classe 2002 ha dovuto fare i conti con la sfortuna che un anno fa, esattamente a febbraio 2022, l'ha visto coinvolto in un brutto infortunio. Lesione del tendine rotuleo e il momento più difficile da dover superare per chi, come lui, ha voglia di far vedere le sue qualità, ovvero quello di stare lontano dai campi di gioco per tanto tempo. L'operazione e la lenta ripresa, ma sempre con la forza di guardare avanti. Uno degli aspetti positivi del brasiliano è stato proprio quello della mentalità con cui ha affrontato questa situazione, di petto e senza paura.

Kaio Jorge, sogno Brasile e progetto Juve

Già da marzo Kaio Jorge è tornato ad allenarsi gradualmente per superare il terribile infortunio. Mesi di lavoro intensi sul campo e in palestra per rafforzare la muscolatura oltre alla parte atletica per riprendere la condizione. Giorno dopo giorno ha fatto di tutto per rimettersi a nuovo e farsi trovare pronto in vista della prossima stagione, quella che per lui deve essere quella della rinascita. "Focus" è la parola con cui ha fissato il suo post sul proprio profilo ed è quello che l'ha spinto ad allenarsi duramente in questi quattro mesi. Un rientro importante per l'investimento che la Juve ha fatto per portarlo in Italia dal Santos (circa 7 milioni) e che vuole rivedere in campo al più presto. La società ne ha sempre apprezzato le qualità e la sua situazione è tutta in divenire: cederlo adesso avrebbe poco senso. Le alternative potrebbero essere queste: scendere con la Next Gen e ripartire da lì con i bianconeri oppure valutare l'idea di mandarlo in prestito in un altro club. Quel che è certo è che lui ha bisogno di giocare. Intanto è un segnale positivo rivederlo alla Continassa per lui, per il club e per la voglia di prendersi il futuro. I sogni di Kaio Jorge non si possono certo fermare qui perché, oltre al voler dimostrare tanto con la maglia bianconera, continua a conservare anche quello di vestire, un giorno, la maglia del Brasile con Ancelotti (prenderà l'incarico a partire dal 2024) e il poter giocare al fianco di altri campioni come Neymar, Vinicius e Rodrygo (giusto per fare qualche nome). Insomma sarà un anno importante per il classe 2002: quello della rinascita per lui per continuare ad alimentare sogni e speranze.