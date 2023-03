Juve, Kaio Jorge torna ad allenarsi: dall'infortunio alla luce in fondo al tunnel

Kaio Jorge e l'infortunio

Il classe 2002, alla Juventus dal 2021, inizia finalmente a sorridere, oltre a poter indossare gli scarpini e calcare l'erba del campo della Continassa. È il febbraio dello scorso anno, il brasiliano viene aggregato alla compagine Under 23: l'esperienza in Lega Pro per lanciarsi definitivamente e trovare spazio in prima squadra, con cui pure aveva giocato alcune partite in Serie A. Ma dopo il debutto con gol nella sfida contro l'AlbinoLeffe, alla seconda presenza con la seconda squadra bianconera, nel match contro la Pro Patria, succede l'imponderabile. Al ventisettesimo minuto è infatti protagonista di un duro scontro che lo ha visto costretto ad uscire in barella. Alcune ore più tardi l'esito che nessuno avrebbe voluto ascoltare: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Un recupero lunghissimo, una riabilitazione non semplice. Dopo tanta dedizione e costanza nell'allenamento, finalmente Kaio Jorge ha rivisto il terreno di gioco. E se non quello dell'Allianz Stadium, dove ieri sera la Next Gen ha giocato il primo atto della finale di Coppa Italia Lega Pro, almeno quello del campo d'allenamento. Un primo passo dopo un lungo calvario, il lavoro ripagato, e finalmente la luce in fondo al tunnel.