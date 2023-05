Iling nuovo Coman? Cosa rischia e cosa vuole la Juve dal mercato

Valutare troppo un proprio giovane in rampa di lancio, almeno fino all’entrata a gamba tesa della giustizia sportiva negli ultimi mesi, non rientrava tra le preoccupazioni del provetto direttore sportivo. L’incubo per la categoria, semmai, era e resta quello di valutare troppo poco un gioiellino in ascesa. Prendere il caso di Coman e della Juventus, ad esempio: il francese nel 2014 era stato soffiato a parametro zero al Psg e rivenduto soltanto un anno più tardi al Bayern Monaco per 28 milioni di euro.