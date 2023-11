Curto e Felipe Jack nel mirino Genoa: le possibili mosse rossoblù a gennaio

Nei prossimi mesi il Genoa potrebbe iniziare a parlare sempre più brasiliano. Dopo Messias , arrivato ad agosto dal Milan , i dirigenti rossoblù hanno messo gli occhi su alcuni dei principali talenti Verdeoro . Nelle scorse settimane in tal senso c’è stata la missione di un emissario del Grifone in Sudamerica per studiare i gioielli del Brasilerao . Fari puntati sul laterale destro Felipe Jack del Palmeiras , che in patria considerano addirittura il nuovo Cafu . Un’investitura mica male se consideriamo che il terzino è un classe 2006 e deve ancora compiere 18 anni. In Brasile , però, è considerato un potenziale craque, tanto che diversi club italiani e spagnoli in questi mesi hanno fatto capolino da parte di San Paolo per visionarlo da vicino. Tra questi il Genoa, alla ricerca per gennaio di un esterno basso emergente per completare la rosa.

Genoa, Curto e la missione brasiliana

Felipe Jack ma non solo: gli scout rossoblù per puntellare la propria retroguardia stanno guardando anche nel mercato interno, con un occhio di riguardo alla Serie B. Visionato in più occasioni il difensore del Como, Marco Curto, uno dei migliori giovani del torneo cadetto. Nei mesi scorsi l’avevano seguito a più riprese pure Torino e Salernitana; mentre ora c’è il Grifone pronto a sferrare l’assalto. Primi contatti positivi, anche se i lombardi - attualmente in lizza per i primissimi posti - non vorrebbero privarsene nel mercato invernale. Lavori in corso per indovinare l’innesto giusto da portare alla corte di Gilardino nel primo mese dell’anno solare 2024. Tornando alla missione brasiliana del Grifone: fari puntati anche sul fantasista Marlon Gomes del Vasco da Gama. Il club di Rio appartiene, come il Genoa, al fondo 777 Partners e questo aspetto potrebbe, decisamente, facilitare l’evolversi della trattativa per il classe 2003.